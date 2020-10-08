Геополитическая обстановка и пандемия, вероятно, будут определять динамику акций Сбербанка в краткосрочной перспективе - Альфа-банк

Геополитическая обстановка и пандемия, вероятно, будут определять динамику акций Сбербанка в краткосрочной перспективе в отсутствии фундаментальных катализаторов роста, говорится в обзоре Альфа-банка

Сбербанк в среду представил финансовые результаты за 2020 год по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 11% г/г в сентябре, подтвердив процесс возобновления роста, начавшийся в августе, тогда как ROAE на уровне 19,7% соответствует уровням, ожидаемым при нормальных экономических условиях.

Большинство факторов оказались позитивными для Сбербанка в сентябре, отмечает аналитик Евгений Кипнис – это и нормализация стоимости риска, и рост клиентской активности, и все еще сильная чистая процентная маржа, и жесткий контроль над расходами.

"В то же время, хотя ЧПМ за 2020 год может чуть превысить прогноз, у нее все еще есть потенциал для снижения в будущем (мы ожидаем, что она снизится до 4,5% на горизонте двух-трех лет). Это ограничивает потенциал восстановления ROE (мы не ожидаем, что ROE будет выше 15-16% в ближайшие 2-3 года) и сдерживает масштабную переоценку акций. После наступления экс-дивидендной даты по дивидендам за 2019 акции торгуются по коэффициентам 0,95x P/BV и 3,5x P/PPOP 2020П (соответственно с дисконтами 17% и 10% к средним мультипликаторам за последние два года) при дивидендной доходности за 2020П на уровне 6,2%/6,5% по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно", - указывает специалист Альфа-банка.

Геополитическая обстановка и пандемия, вероятно, будут определять динамику акций Сбербанка в краткосрочной перспективе в отсутствии фундаментальных катализаторов роста, заключает Кипнис.