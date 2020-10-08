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Главная / Мнения аналитиков / Снижение волатильности позволяет рассчитывать на укрепление рубля до 77 руб./$1 - SberCIB
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08 октября 2020 года 14:18
Снижение волатильности позволяет рассчитывать на укрепление рубля до 77 руб./$1 - SberCIB
Волатильность рубля снижается, что позволяет рассчитывать на его краткосрочное укрепление до 77 руб./$1, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research, аналитического подразделения SberCIB. "Продолжающееся снижение волатильности рубля повышает его привлекательность для иностранных инвесторов, что на фоне позитивной динамики глобальных рынков может позволить ему краткосрочно укрепиться до 77. Впрочем, к концу октября рубль может испытать давление на фоне высокого спроса на валюту, связанного с конвертацией дивидендов", - указывают аналитики SberCIB.
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08 октября 2020 года 19:37
Москва. 8 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на повышении интереса инвесторов к риску и активно дорожающей нефти. читать дальше
.08 октября 2020 года 19:21
Москва. 8 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов был сдержан откатом акций "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов, подешевевшими бумагами "Аэрофлота" на новостях об SPO, а также просевшим Сбербанком. читать дальше
.08 октября 2020 года 19:06
Москва. 8 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг немного подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.08 октября 2020 года 18:56
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария:... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:33
Розничные инвесторы продолжают покупать российские акции, оказывая сопротивление оттокам из ETF - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 7 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.08 октября 2020 года 18:06
Цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Спрос на нефть в мире продолжает восстанавливаться и в сентябре вырос до 95,3 млн б/д... читать дальше
.08 октября 2020 года 17:40
Bank of America (BofA) пересмотрел оценку ПАО "РусАл" (MOEX: RUAL), En+ (MOEX: ENPG) Group, Polymetal (MOEX: POLY) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре инвестбанка. Наиболее значительно была понижена прогнозная стоимость акций "РусАла" с 4,6 гонконгского доллара до 4,1 гонконгского... читать дальше
.08 октября 2020 года 17:07
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" изменили взгляд на фондовый рынок РФ с "нейтрального" на "позитивный" и предлагают свой список топ-акций, сообщается в обзоре. "Среди российских акций мы предпочитаем "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" прив. в нефтегазовом секторе, "Северсталь" и НЛМК в металлургии,... читать дальше
.08 октября 2020 года 16:48
Bank of America (BofA) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $36 до $33 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.08 октября 2020 года 16:19
Перспективы доллара могут не проясниться до самого дня выборов президента США в ноябре 2020 года, говорится в комментарии Saxo Bank. Судя по рисковым настроениям, рынок надеется, что договоренность о новом стимулировании в США будет достигнута до выборов, отмечает главный валютный стратег Джон... читать дальше
.08 октября 2020 года 15:47
Геополитическая обстановка и пандемия, вероятно, будут определять динамику акций Сбербанка в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
Геополитическая обстановка и пандемия, вероятно, будут определять динамику акций Сбербанка в краткосрочной перспективе в отсутствии фундаментальных катализаторов роста, говорится в обзоре Альфа-банка Сбербанк в среду представил финансовые результаты за 2020 год по РСБУ. Чистая прибыль выросла на... читать дальше
.08 октября 2020 года 15:36
Москва. 8 октября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти. читать дальше
.08 октября 2020 года 15:30
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" рынка, поскольку ожидают нормализации экономической активности, сообщается в их обзоре. Специалисты считают, что октябрь может стать достаточно сложным месяцем для рынков капитала,... читать дальше
.08 октября 2020 года 15:01
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено - Julius Baer
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Согласно последним опросам, сценарий победы Джо Байдена и формирования демократического большинства в... читать дальше
.08 октября 2020 года 14:41
SberCIB составил портфель высококачественных рублевых облигаций c кредитным рейтингом не ниже BB+ / Ba1, средняя доходность портфеля до погашения составляет 5,7%, средняя дюрация – 2,4 года, говорится в материале SberCIB Investment Research, аналитического подразделения SberCIB. "После... читать дальше
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