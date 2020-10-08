"ВТБ Мои Инвестиции" добавил Dollar General в ТОП-10 акций США, убрав из него AutoZone

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав ТОП-10 акций США, добавив Dollar General и убрав из него AutoZone, тем самым сохранив большую часть портфеля без изменений в ожидании реализации потенциала выбранных бумаг в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестбанка.

"Мы исключаем из портфеля акции AutoZone, которые с момента включения в портфель выросли на 4,4%. У нас остается долгосрочно позитивный взгляд на Autozone, но мы предпочитаем зафиксировать прибыль после сильной сентябрьской отчетности за последний квартал. Мы сохраняем 20%-ную экспозицию на потребительский сектор и включаем в подборку акции американской розничной сети Dollar General", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Компания Dollar General стала одним из бенефициаров введенных карантинных мер и даже после снятия ограничений демонстрирует опережающие темпы роста выручки при сохранении высокой рентабельности. Несмотря на внушительную динамику с начала года, акции продолжают торговаться с дисконтом к ближайшим конкурентам и, на взгляд экспертов инвестбанка, сохраняют потенциал для дальнейшего роста.

Новый состав ТОП-10 акций США: Див. доходность на 12 мес.: Потенц. доход:

Activision Blizzard Inc 0,6% 19,5%

Dollar General Corp 0,7% 4,5%

Boston Scientific Corp 0,0% 16,0%

Corteva Inc 1,8% 4,3%

Foot Locker Inc 1,9% -11,1%

JPMorgan Chase & Co 3,7% 15,9%

Lumentum Holdings Inc 0,0% 28,0%

Newmont Corp 1,6% 21,2%

NortonLifeLock Inc 2,3% 13,3%

NRG Energy Inc 4,1% 38,8%

Индекс S&P 500 1,7% 9,6%