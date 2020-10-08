Подъем рынка акций РФ вслед за миром сдерживают просевшие бумаги РусГидро и Аэрофлота

Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов; рост сдерживается снижением бумаг "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов и акций "Аэрофлота" на новостях об SPO.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2855,33 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1154,21 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 77,96 рубля (-0,07 рубля), золото - $1895 за унцию (+0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (-3,5%, до 0,7304 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,0357 рубля на акцию), "Аэрофлота" (-2%, до 64,06 рубля), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%).

Заявки инвесторов в рамках допэмиссии "Аэрофлота" по цене ниже 60 рублей за акцию останутся неудовлетворенными, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, книга заявок переподписана, ее закрытие ожидается днем в четверг. Как правило, цена, по которой отсекают заявки инвесторов в ходе SPO, в итоге и становится финальной ценой размещения.

Официально итоги букбилдинга, как ожидается, будут объявлены в пятницу утром. Сам "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в четверг сообщил, что 9 октября начнет размещение акций допэмиссии по открытой подписке. Датой окончания размещения установлено 23 октября.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рублевые активы пока проявляют слабость. В качестве негативного фактора можно отметить удивительнейшее решение польского антимонопольного органа оштрафовать "Газпром" (MOEX: GAZP) (+0,1%) на $7,6 млрд за строительство "Северного потока 2", который к Польше никакого отношения не имеет. Более того, западным участникам проекта предписано прекратить финансирование достройки газопровода. Новость негативная, но касается она только "Газпрома" и его дочерних компаний, поэтому назвать ее причиной давления на весь российский рынок акций нельзя.

ЕС продолжает переговоры о введении санкций за "отравление" Алексея Навального. По информации СМИ, под санкции подпадут сотрудники ГРУ. Не очень понятно, как их можно "наказать", если они и так не могут выезжать за границу без служебной необходимости и не имеют права владеть счетами и имуществом за рубежом. В целом такое решение, если оно будет принято, можно считать крайне благоприятным исходом по "делу Навального".

На рынке нефти пока принципиальных изменений не произошло - котировки Brent остаются в диапазоне $40-43,5 за баррель, и пока не видно причин для выхода из него в ближайшее время, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром в четверг выглядит довольно благоприятно. Большинство азиатских фондовых рынков растут, поскольку инвесторы менее чем за месяц до выборов в США делают ставку на Джо Байдена, который, если выиграет гонку за президентское кресло, как ожидается, сократит торговый протекционизм, улучшит отношения с Китаем, что благоприятно отразится на экономическом положении азиатского региона. На фоне роста на фондовых площадках Японии, Южной Кореи и Австралии, только акции в Гонконге находятся под давлением. Китайский рынок уже неделю закрыт из-за национального праздника.

На фоне обострения глобальной ситуации с коронавирусом ОПЕК может ухудшить свои оценки мирового спроса на нефть, поскольку ранее картель указывал, что прогнозы не учитывают вторую волну COVID-19.

Трамп спустя несколько часов после своего решения остановить переговоры о стимулах обозначил в твиттере ряд стимулирующих мер, которые он готов подписать, если они не будут связаны с более широкими переговорами и будут приняты отдельно. Меры включают выплаты американцам на $1200, помощь авиакомпаниям в объеме $25 млрд для обеспечения предоставления зарплат, пакет помощи малому бизнесу в размере $135 млрд. Предоставление пакета помощи может быть отложено до января-февраля, когда начнет работу новый состав Конгресса, а это означает, что безработным американцам и малому бизнесу, возможно, придется остаться без дополнительной поддержки на четыре-пять месяцев.

Давление на "Газпром" руками польского антимонопольного регулятора может означать, что Германия по-прежнему не готова поддерживать санкции против газового концерна и "Северного потока 2". Цены на нефть являются потенциальным фактором риска для рубля. Есть определенные опасения, что новая волна пандемии приведет к восстановлению жестких ограничений в Европе, существенная просадка спроса снизит нефтяные котировки, что негативно отразится на рубле. Сценарий имеет право на существование, но вряд ли стоит ожидать восстановления ограничений на таком уровне, как это было весной. Соответственно, базовый сценарий подразумевает, что цена Brent будет преимущественно держаться в диапазоне $40-45 за баррель, постепенно тяготея к верхней границе. Альянс ОПЕК+ может преподнести позитивный сюрприз, отказавшись от возвращения на рынок с января 2,2 млн баррелей в сутки, либо растянув это возвращение на квартал или полугодие, считает аналитик.

Поддержку ценам нефти оказывает ураган "Дельта" в Мексиканском заливе, который нанес удар по полуострову Юкатан и должен в пятницу добраться до побережья Луизианы (80% мощностей добычи нефти в заливе остановлены), отмечает Шульгин.

По оценке эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, факторы поддержки нефтяных котировок краткосрочны.

Пакет стимулов объемом до $2,2 трлн может поддержать экономику США в период пандемии и обеспечить более сильный спрос на жидкое топливо. Теперь в ближайший месяц рассчитывать на поддержку не приходится, а ситуация после выборов выглядит неопределенной. Ураган "Дельта" продолжает угрожать нефтегазовой промышленности Мексиканского залива. Накануне ураган перешел через полуостров Юкатан и вошел в залив. Нефтедобытчики эвакуировали 183 морских объекта, приостановив добычу почти 1,5 млн б/с нефти и 1,33 млрд куб. футов газа (около 80% и 50% добычи в регионе соответственно). По прогнозам, к выходным ураган может обрушиться на побережье Луизианы.

Для нефти Brent торговый диапазон $40-43 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие дни. При этом позитивные факторы преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь среднесрочный характер, считает эксперт.

В среду в США индексы выросли на 1,7-1,9% на фоне видимого смягчения позиции президента США Дональда Трампа в отношении нового пакета стимулирующих мер для поддержки американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

За день перед этим основные индексы Уолл-стрит резко снизились после того, как Трамп сообщил в Twitter о своем решении не проводить переговоры с Конгрессом по поводу очередного пакета мер стимулирования экономики до президентских выборов, запланированных на 3 ноября. "Я попросил моих представителей прекратить переговорный процесс до выборов. Затем, когда я одержу на них победу, мы примем пакет мер по стимулированию, который поможет в первую очередь много работающим американцам и малому бизнесу", - написал он в соцсети во вторник.

Однако спустя несколько часов президент США, по-видимому, несколько сменил курс. Трамп заявил, что Конгресс должен в срочном порядке предоставить $25 млрд авиакомпаниям в качестве помощи для выплат заработной платы работникам, массовые увольнения которых начались из-за значительного сокращения полетов на фоне пандемии коронавируса.

"Я подпишу это сейчас же!" - написал он в Twitter, добавив, что Конгресс может использовать как не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям, так и отдельной программы поддержки малого бизнеса. Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также заявил о необходимости как можно скорее принять новый пакет бюджетных стимулов для содействия восстановлению в США, предупредив, что их отсутствие может дорого обойтись экономике.

В четверг в Азии преобладал рост индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Экономика Японии начала восстанавливаться и продолжит расти благодаря стимулирующим мерам денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил глава Банка Японии Харухико Курода. "Как только влияние пандемии коронавируса в мире спадет, экономика Японии, скорее всего, продолжит улучшаться на фоне возобновления устойчивого экономического роста других стран", - приводят его слова СМИ.

Нефть утром в четверг также дорожает на ожиданиях снижения добычи в Мексиканском заливе; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,55 за баррель (+1,3% и -1,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $40,43 за баррель (+1,2% и -1,8% в среду).

В центре внимания рынка - очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган "Дельта", как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+4,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2,3%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+1,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,3%).

Подешевели "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-10,8%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-9,9%, до 7,13 рубля; бумаги лишились на бирже дивидендов за 2019 год - 0,4942 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,75 млрд рублей (из них 1,407 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).