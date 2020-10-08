Рубль может стабилизироваться около 78 руб./$1 - Sber CIB

Продолжающееся снижение волатильности рубля после недавнего всплеска говорит о том, что в ближайшие недели рубль может остаться около отметки 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. В последнее время рубль сумел восстановиться и закрепился около уровня 78 за доллар, а масштаб его колебаний уменьшился. Ему помогли рост цен на нефть и глобальное ослабление доллара США.

По мнению экспертов Sber CIB, в четверг цены на нефть могут вырасти до $42,2/барр. и далее до $42,7/барр. В центре внимания инвесторов – ураган в Мексиканском заливе и забастовка нефтяников в Норвегии, а также данные по безработице в США и ежегодный прогноз рынка нефти от ОПЕК.

Аналитики Sber CIB ожидают, что с учетом возможного укрепления рубля доходность ОФЗ в четверг может снизиться на 2-3 б. п. На вторичном рынке ОФЗ в среду продолжилось снижение доходности на среднем участке в основном за счет спроса со стороны локальных инвесторов. Минфин резко нарастил размещение ОФЗ, предложив премию.