Ключевые события для рынка акций РФ в четверг - ITI Capital

Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг.

Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут следующие компании в связи с последним днем попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов:

- "МТС" выплатит 8,93 руб./ао за 1П20, дивидендная доходность составит 2,62%.

- НЛМК выплатит 4,75 руб./ао за 2К20, дивидендная доходность составит 2,74%.

- "НОВАТЭК" выплатит 11,82 руб./ао за 1П20, дивидендная доходность составит 1,07%.

- "ПИК" выплатит 22,71 руб./ао за 1П20, дивидендная доходность составит 3,98%.

- "Татнефть" выплатит 9,94 руб./ао и 9,94 руб./ап за 1П20, дивидендная доходность составит 2,10% по обыкновенной акции и 2,18% по привилегированной акции.