Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей - BCS GM

Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"После того, как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой поддержке, - указывает аналитик инвесткомпании Марк Брэдфорд. - Позитивную реакцию может вызвать и представление Eli Lilly экспериментального препарата для лечения COVID в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для получения разрешения на его использование в экстренных случаях. Эта новость сглаживает негатив от угроз для роста мировой экономики, поскольку улучшает перспективы спроса".

Котировки Brent повышаются на фоне перебоев в поставках из-за урагана Дельта в Мексиканском заливе. Как обычно, сдерживающими факторами, на взгляд эксперта BCS GM, остаются риски новых локдаунов из-за второй волны пандемии, слишком позднего принятия стимулирующих мер в США и вероятная победа в президентских выборах Байдена, недолюбливающего Россию. Инвесторы также могут проявлять осторожность перед релизом недельных данных по числу заявок на пособие по безработице в США.