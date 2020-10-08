Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США - ITI Capital

Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США, главное - деньги, считают аналитики ITI Capital.

Как говорится в обзоре инвесткомпании, американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса. Поскольку до голосования 3 ноября осталось мало времени, Трамп и его помощники в среду призвали принять несколько законопроектов о помощи экономике - такой подход демократы последовательно отвергали как противоречащий планам утвердить единый пакет помощи на несколько триллионов долларов для преодоления последствий пандемии.

Специалисты напоминают, что до сделанных Трампом во вторник заявлений, обе стороны сближали свои позиции, после того как на прошлой неделе Палата представителей приняла законопроект о помощи на $2,2 трлн. Законопроект демократов предусматривает помощь авиакомпаниям, властям штатов и местным органам власти, помощь населению, а также возврат еженедельных пособий по безработице в размере $600. На прошлой неделе глава Минфина Стивен Мнучин предложил программу поддержки объемом $1,6 трлн. У сторон остались значительные разногласия по документу, в том числе по поводу объема государственной и местной помощи, а также по тестированию на Covid-19.

Акции авиакомпаний, возможных получателей помощи, выросли после твитов Трампа. Бумаги United Airlines Holdings подорожали на 4,3%, до $36,38, American Airlines Group - на 4,3%, до $13,07, Delta Air Lines - на 3,5%, до $32,15.

Сотрудники ФРС обозначили три условия, которые должны быть выполнены, прежде чем регулятор рассмотрит возможность повышения ставок с околонулевой отметки, обращают внимание в ITI Capital. Во-первых, должен быть достигнут максимальный уровень занятости. Во-вторых, инфляция должна достичь 2%. В-третьих, регулятор должен получить доказательства (в виде прогнозов или рыночных индикаторов) того, что инфляция будет находиться несколько выше 2%.

Некоторые сотрудники ФРС в прошлом месяце заявили, что они должны и "далее оценивать и обсуждать" на заседаниях то, какие меры будут приниматься для продолжения скупки активов. С середины июня объем интервенций ФРС составляет $80 млрд в месяц на рынке казначейских облигаций и $40 млрд в месяц на рынке ипотечных облигаций за вычетом погашений, отмечают аналитики.