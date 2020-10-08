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08 октября 2020 года 11:25
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых - Промсвязьбанк
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых на фоне ослабления санкционных рисков, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 2-5 б.п. Рост цен рублевых облигаций продолжился благодаря сохранению спроса на риск развивающихся стран, отмечают специалисты банка. Тактика Минфина РФ по выполнению плана заимствований преимущественно за счет флоатеров также выступает позитивным фактором для ОФЗ с фиксированным купоном, указывают аналитики. Минфин РФ в среду продал 10-летний флоатер на 315,7 млрд руб., классические 5-летние ОФЗ – на 30 млрд руб. Ведомство удовлетворило почти все заявки по флоатеру 29013, цена отсечения составила 95,239% от номинала против 96,50% при закрытии торгов во вторник. Данная цена предполагает премию к Ruonia в размере 58 б.п., что привлекает крупных локальных игроков. "До конца этой недели ослабление геополитических рисков и рост нефтяных цен могут способствовать снижению доходности 10-летних ОФЗ в середину диапазона 5,90–6,10% годовых", - полагают в Промсвязьбанке.
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08 октября 2020 года 13:05
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.08 октября 2020 года 12:33
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.08 октября 2020 года 12:08
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.08 октября 2020 года 11:51
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.08 октября 2020 года 11:42
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.08 октября 2020 года 11:02
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.08 октября 2020 года 10:46
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.08 октября 2020 года 10:33
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.08 октября 2020 года 10:27
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков. читать дальше
.08 октября 2020 года 10:15
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