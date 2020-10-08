Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на позитивном внешнем фоне

Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,78-77,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,81 руб./$1 (-21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,64 руб./EUR1 (-20 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась примерно на 20 копеек к уровню закрытия среды, до 84,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,96 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,79 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подрастающей нефти. Трейдеры продолжают надеяться на принятие властями США новых стимулирующих мер, несмотря на противоречивые действия американского президента Дональда Трампа.

Во вторник Трамп заявил о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету стимулов до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, однако уже спустя несколько часов призвал законодателей одобрить выделение дополнительной помощи авиакомпаниям, а также средств на программы поддержки малого бизнеса и прямые выплаты американцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в среду, что демократы выступают против принятия нескольких законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики вне масштабного пакета стимулирующих мер. "Трудно увидеть четкую, разумную линию в том, что он делает", - сказала Пелоси, комментируя действия Трампа.

При этом рубль не особо реагирует на информацию об антироссийских санкционных инициативах правительств западных стран, так как большинство этих рисков уже учтено в его котировках.

Великобритания вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц и остальных, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее в среду Франция и Германия сообщили, что передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с Навальным.

Цены на нефть немного усилили темпы роста в четверг утром после падения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном увеличении запасов в США.

В центре внимания рынка - очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган "Дельта", как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг повысилась на 0,81% - до $42,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,75% - до $40,25 за баррель.

Сокращение добычи в Мексиканском заливе уже заложено в нефтяные цены, отмечает главный аналитик OANDA Corp. Эд Мойя.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.