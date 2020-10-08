Рубль в четверг может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в четверг может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест".

Увеличенные со среды продажи валюты по бюджетному правилу будут оказывать рублю поддержку, полагают аналитики компании. До налоговых выплат октября еще много времени, поэтому активность экспортеров остается невысокой. Планы Германии и Франции предложить странам ЕС лишь персональные санкции против РФ из-за ситуации с Навальным подтверждают ожидания низкой вероятности более серьезных ограничений, отмечают эксперты.

"Ожидания конвертации дивидендов Сбербанка до 14 октября могут сдержать серьезный рост рубля в ближайшие дни, но любые попытки его ослабления рекомендуем использовать для сокращения валютных "лонгов". В четверг рубль может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1", - полагают специалисты инвесткомпании.