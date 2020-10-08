Возможно тестирование парой доллар/рубль отметки 77,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Основным фактором для курса рубля в четверг утром станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды, при этом умеренного роста цен на нефть не хватит для стимулирования укрепления национальной валюты, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "В дальнейшем, в случае улучшения ситуации на рынке энергоносителей, рубль может предпринять попытку перехода к росту, что приведет к тестированию парой доллар/рубль отметки 77,5 руб./$1. Ближе к концу дня американская валюта может перейти к восстановлению, удержав позиции в диапазоне 77,5-80 руб./$1", - полагает специалист банка.