Утренние прогнозы: коррекционный подъем

По мнению аналитиков, в четверг возможно позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2850 пунктов.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в начале торгов четверга ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь и подъема выше 2850 пунктов. При этом в ходе торгов рынок может получить дополнительную поддержку со стороны цен на нефть, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше данной отметки".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2850-2860 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2840, 2830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2890 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся улучшение настроений на внешних рынках. Позднее он может продолжить свой коррекционный подъем в район 2870-2880 пунктов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в умеренный плюс ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. В целом отечественные активы в последние дни живут своей жизнью, а покупателям приходится рассчитывать не более чем на краткосрочные коррекционные повышения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке в 2800 пунктов, пробитие которой спровоцирует массовое сокращение длинных позиций, но пока поводов для этого негативного сценария нет. Правда, иногда рынок вполне может падать и без повода. Внешний фон в четверг позитивен: на треть процента подрастают американские фьючерсы, в плюсе практически все промышленные и драгоценные металлы, выше 42 долларов за баррель торгуется нефть. Однако никаких рекомендаций не даем в связи с непонятной динамикой рынка (за исключением бумаг золотодобытчиков, которые, по его мнению, вновь должны торговаться в плюсовой зоне за счет удорожания золота)".