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08 октября 2020 года 09:35

Нефть слабо дорожает

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть слабо растут в четверг.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду, закрывшись на максимальных уровнях с начала сентября.

Восстановлению рынка способствовало видимое смягчение позиции президента США Дональда Трампа в отношении нового пакета стимулирующих мер для поддержки американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса, пишет The Wall Street Journal.

За день перед этим основные индексы Уолл-стрит резко снизились после того, как Трамп сообщил в Twitter о своем решении не проводить переговоры с Конгрессом по поводу очередного пакета мер стимулирования экономики до президентских выборов, запланированных на 3 ноября. "Я попросил моих представителей прекратить переговорный процесс до выборов. Затем, когда я одержу на них победу, мы примем пакет мер по стимулированию, который поможет в первую очередь много работающим американцам и малому бизнесу", - написал он в соцсети во вторник.

Однако спустя несколько часов президент США, по-видимому, несколько сменил курс. Трамп заявил, что Конгресс должен в срочном порядке предоставить $25 млрд авиакомпаниям в качестве помощи для выплат заработной платы работникам, массовые увольнения которых начались из-за значительно сокращения полетов на фоне пандемии коронавируса.

"Я подпишу это сейчас же!" - написал он в Twitter, добавив, что Конгресс может использовать как не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям, так и отдельной программы поддержки малого бизнеса. Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он в ходе выступления на ежегодной встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари также заявил о необходимости как можно скорее принять новый пакет бюджетных стимулов для содействия восстановлению в США, предупредив, что их отсутствие может дорого обойтись экономике. "Будут ужасные последствия, если мы просто оставим все как есть, и экономический спад в конечном счете будет намного серьезнее, - сказал он в интервью CNBC.

Акции авиакомпаний подорожали в среду на фоне заявления Трампа о дополнительной помощи сектору. Цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подскочила на 4,3%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc - на 4,3%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 3,5%, Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. - на 5,1%, Southwest Airlines Co.- на 2,7%. Акции JetBlue Airways Corp. прибавили 6,8%, получив дополнительную поддержку благодаря повышению их рейтинга аналитиками JP Morgan.

Бумаги RPM International (SPB: RPM) Inc. прибавили в цене 3,6%, поскольку производитель строительных материалов отчитался о росте прибыли и выручки за квартал, завершившийся в августе.

Котировки акций Sunworks Inc. взлетели на 45%, после того как поставщик систем солнечной энергии сообщил, что в третьем квартале подписал контракты на сумму $10 млн для реализации новых коммерческих и сельскохозяйственных проектов.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали на 2,7% на фоне сообщения Bloomberg о том, что американский производитель электромобилей ведет переговоры с крупнейшей в мире горнодобывающей компанией BHP Group по поводу поставок никеля.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 530,7 пункта (1,91%) - до 28303,46 пункта. Он продемонстрировал максимальный однодневный рост с середины июля.

Standard & Poor's 500 прибавил 58,5 пункта (1,74%) и составил 3419,45 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 210 пунктов (1,88%) - до 11364,6 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг.

Оптимизм инвесторов поддержало смягчение позиции Дональда Трампа по поводу новых мер поддержки экономики США. В среду президент США заявил о своей готовности подписать закон о стимулирующих выплатах гражданам в размере $1200 на человека, а также призвал к выделению авиакомпаниям $25 млрд.

Днем ранее Трамп сообщал о своем решении приостановить переговоры о новом пакете мер экономической поддержки.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 мск поднялся на 0,98%.

Экономика Японии начала восстанавливаться и продолжит расти благодаря стимулирующим мерам денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил глава Банка Японии Харухико Курода. "Как только влияние пандемии коронавируса в мире спадет, экономика Японии, скорее всего, продолжит улучшаться на фоне возобновления устойчивого экономического роста других стран", - приводят его слова СМИ.

Цена акций производителя полупроводников Advantest Corp. растет на 5,4%, Screen Holdings - на 8,3%.

Тем временем бумаги автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. дешевеют на 2,5%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 08:31 мск снизился на 0,67%.

В число лидеров роста в ходе торгов в Гонконге входят акции производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+3,1%) и Sunny Optical Technology Group Co. (+1,6%).

Котировки китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) снизились на 2%. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинг компании на пересмотр с негативным прогнозом. Агентство предупредило, что компания может столкнуться с рисками перебоев в цепочке поставок из-за экспортных ограничений США, пишет CNBC. Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента SMIC в данный момент находится на уровне "BBB-".

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижается на 0,1%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 5,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск поднялся на 0,35%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет в ходе торгов на 0,2%. Южнокорейская компания опубликовала предварительные результаты за третий квартал, согласно которым ее операционная прибыль выросла в среднем до 12,3 трлн вон ($10,6 млрд) с 7,78 трлн вон годом ранее, выручка увеличилась на 6,5% - до 66 трлн вон.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. дешевеют на 1,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,09%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,2% и 2% соответственно.

Цены на нефть слабо растут в четверг после падения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном увеличении запасов в США.

В центре внимания рынка - очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган "Дельта", как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в четверг составляет $42,08 за баррель, что на $0,09 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,66 (1,6%), до $41,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,97 за баррель, что на $0,02 (0,05%) выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на $0,72 (1,8%) - до $39,95 за баррель.

Сокращение добычи в Мексиканском заливе уже заложено в нефтяные цены, отмечает главный аналитик OANDA Corp. Эд Мойя.

"Я полагаю, что потенциал роста рынка сейчас ограничен, однако, если для восстановления добычи потребуется больше недели, можно ожидать более существенного подъема цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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