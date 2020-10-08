Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 8 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в среду, закрывшись на максимальных уровнях с начала сентября. Восстановлению рынка способствовало видимое смягчение позиции президента США Дональда Трампа в отношении нового пакета стимулирующих мер для поддержки американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса. За день перед этим основные индексы Уолл-стрит резко снизились после того, как Трамп сообщил в Twitter о своем решении не проводить переговоры с Конгрессом по поводу очередного пакета мер стимулирования экономики до президентских выборов, запланированных на 3 ноября. "Я попросил моих представителей прекратить переговорный процесс до выборов. Затем, когда я одержу на них победу, мы примем пакет мер по стимулированию, который поможет в первую очередь много работающим американцам и малому бизнесу", - написал он в соцсети во вторник.

Однако спустя несколько часов президент США, по-видимому, несколько сменил курс. Трамп заявил, что Конгресс должен в срочном порядке предоставить $25 млрд авиакомпаниям в качестве помощи для выплат заработной платы работникам, массовые увольнения которых начались из-за значительного сокращения полетов на фоне пандемии коронавируса. "Я подпишу это сейчас же!" - написал он в Twitter, добавив, что Конгресс может использовать как не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям, так и отдельной программы поддержки малого бизнеса. Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в четверг. Оптимизм инвесторов поддержало смягчение позиции Дональда Трампа по поводу новых мер поддержки экономики США. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,93%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК поднялся на 0,35%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,09%. Вместе с тем гонконгский индекс Hang Seng к 08:31 МСК снизился на 0,67%.

В свою очередь цены на нефть слабо растут в четверг после падения по итогам предыдущей сессии на данных о неожиданном увеличении запасов в США. В центре внимания рынка - очередной ураган в Мексиканском заливе, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в регионе, пишет MarketWatch. Ураган "Дельта", как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $42,12 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,6%, до $41,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,01 за баррель, что на 0,15% выше уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подешевели на 1,8% - до $39,95 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей. Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,307 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,567 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 октября вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 707,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+0,5%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,26%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,28%), "АФК Система-1Р-11" (-0,16%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) разместил 29,95% выпуска инвестиционных облигаций серии 002Р-16-SBER_CALL_SPREAD на 209,682 млн рублей и 23,62% выпуска 002Р-17-XAUUSD RANGE ACCRUAL на 70,85 млн рублей. Номинальный объем выпуска 002Р-16-SBER_CALL_SPREAD - 700 млн рублей, выпуска 002Р-17-XAUUSD RANGE ACCRUAL - 300 млн рублей. Оба выпуска годовые. По облигациям предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил бонды со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 на 40 млрд рублей. Номинальный объем выпуска составляет 50 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 29 сентября до 15:00 МСК 1 октября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,7% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Продолжительность первого купонного периода составит 212 дней, остальные купоны полугодовые.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. Параметры выпуска эмитент не раскрывал. Техразмещение облигаций запланировано на 14 октября.

ФГУП "Росморпорт" 16 октября планирует собрать заявки на дебютные облигации серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона - премия около 130 базисных пунктов к сопоставимым ОФЗ. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 21 октября. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го купонных периодов соответственно.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 5,75% годовых. Данный выпуск объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен в октябре 2019 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-7-го купонов плавающая, она пересматривается каждые полгода и рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11,34% от номинала гасятся каждые полгода с 1-го по 6-й купон, в дату выплаты 7-го купона будет выплачено 31,96% от номинала.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-35 в размере 6,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 2,48 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 10% годовых. По выпуску 26 октября предстоит исполнение оферты.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 5-го купона облигаций класса "Б" в размере 6,712% годовых. Облигации класса "Б" объемом 2,013 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 30 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых, ставки 2-5-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых.

Альфа-банк выкупил в рамках оферты 3 млн 108,565 тыс. облигаций серии БО-21 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 62% выпуска. Банк разместил биржевые бонды серии БО-21 объемом 5 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Следующая оферта запланирована в октябре 2023 года.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 9 млн 476,379 тыс. облигаций серии 001P-03R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 63% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в апреле 2018 года. Ставка текущего купона - 0,05% годовых.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) приобрело в рамках оферты 505 тыс. 729 облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 10,11% выпуска. Размещение 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей прошло в октябре 2016 года. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,55% годовых. Ставка текущего купона - 5,9% годовых.