Президентские выборы в США создали главный политический риск для рынков за десятилетия - Saxo Bank

Президентские выборы в США 2020 года стали сильнейшим политическим риском для глобальных рынков за несколько десятилетий, утверждают эксперты Saxo Bank.

В прогнозе на четвертый квартал текущего года аналитики финкомпании рассматривают три различных сценария развития ситуации от текущего момента до дня инаугурации президента США 20 января 2021 года. Они оценивают в 40% шансы на убедительную победу кандидата от демократов Джо Байдена, в 20% - шансы на победу нынешнего президента США Дональда Трампа и видят 40%-ную вероятность спорного результата выборов.

"Есть опасения, что нынешние президентские выборы в США стали сильнейшим политическим риском за несколько десятилетий: конец экономического цикла совпал с ростом неравенства, массовыми беспорядками и лихорадочным подпитыванием рынков в ответ на глубокий экономический кризис - нулевыми процентными ставками и неограниченной поддержкой со стороны правительств и центробанков", - заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Президентские выборы в США будут сопровождаться повышенной волатильностью, отмечает он. Однако, вне зависимости от того, кто победит на выборах, направление, в котором движутся США, радикально не изменится.

"Оба претендента намерены тратить огромные суммы денег, оба будут полагаться на Федеральную резервную систему (ФРС) в обеспечении мягких финансовых условий, и ни один из них не планирует глубоких реформ. Так что, в целом, оба кандидата в президенты США диаметрально противоположны тому, в чем нуждается страна", - говорит Якобсен.

ПОБЕДА БАЙДЕНА ПРИВЕДЕТ К ПАДЕНИЮ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Агрессивные меры поддержки экономики, принятые в первом полугодии центробанками и правительствами государств, привели к полному восстановлению глобального рынка акций после потерь, понесенных во время первой волны COVID-19, отмечает Питер Гарнри, отвечающий в Saxo Bank за стратегию на фондовом рынке.

Это, по его словам, создало ощущение, что мир преодолеет нынешний кризис с меньшими потерями, чем финансовый кризис 2008 года.

Эксперт прогнозирует скачок корпоративных прибылей на 106% в третьем квартале и ожидает их дальнейшего роста вплоть до конца четвертого квартала 2021 года. В результате, по оценкам Гарнри, к концу следующего года капитализация глобального фондового рынка будет в 19,3 раза выше прогнозируемых корпоративных прибылей.

"Американский фондовый рынок за четыре года при Трампе держался довольно хорошо, несмотря на рост напряженности в отношениях США и Китая, вызвавший сложности с глобальными цепочками поставок. Участники рынка уже привыкли к личности Трампа, и корпоративному сектору пошла на пользу его политика снижения налогов и ослабления государственного надзора. Даже отношения с Китаем при администрации Трампа в какой-то степени предсказуемы", - говорит Гарнри.

Победа Байдена, по его мнению, может стать неблагоприятным фактором для рынка акций, так как тот обещал поднять ставку подоходного налога для бизнеса с 21% до 28%, а ставку налога на глобальные нематериальные активы - с 10,5% до 21%. Кроме того, Байден предложил повысить минимальную ставку корпоративного налога до 15% и ввести налог социального обеспечения на высокие доходы частных лиц.

"В сумме эти изменения должны увеличить на 9% налоговую нагрузку на прибыли компаний S&P 500, - отмечает эксперт. - Сильнее всего пострадают сферы услуг связи, информационных технологий и здравоохранение, поскольку именно они пользуются самыми низкими налоговыми ставками и широко используют нематериальные активы".

ЗОЛОТО ПОДОРОЖАЕТ К КОНЦУ ГОДА, НЕФТЬ ЗАЖАТА В ТЕКУЩЕМ ДИАПАЗОНЕ

В четвертом квартале текущего года пандемия коронавируса продолжит оказывать огромное влияние на сырьевые рынки, в том числе рынки нефти и металлов, полагает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Прогноз Saxo Bank для сырьевых рынков в целом на четвертый квартал и далее является благоприятным, что обусловлено ультрамягкой политикой мировых центробанков, а также тем, что доллар США сохраняет потенциал снижения.

"Недостаток предложения из-за COVID, поиск спекулянтами защиты от инфляции, снижение мировых запасов из-за высокого спроса в Китае - все эти факторы обеспечили промышленным металлам и, прежде всего, меди, сильную динамику в этом году", - говорит Хансен.

"Крутой подъем цен на медь с минимумов, зафиксированных в апреле, должен переломиться и смениться консолидацией, что, по нашему мнению, произойдет в четвертом квартале. В связи с этим мы считаем ограниченной возможность роста стоимости меди в краткосрочной перспективе, хотя продлить восходящий тренд может обещание следующего президента США наращивать расходы на инфраструктуру", - заявил эксперт.

Ожидать продолжения тенденции к росту стоимости золота, которая в этом году увеличилась на 20%, а также серебра, подорожавшего в два раза, довольно смело, полагает Хансен. Однако сочетание очень низких процентных ставок, рост спроса на инструменты хеджирования инфляционных рисков и потенциальное ослабление доллара говорят о дальнейшем повышении цен драгметаллов.

Согласно прогнозу Saxo Bank, цена золота после длительной консолидации около $1920 за унцию двинется вверх и завершит год в районе $2000 за унцию.

Нефтяной рынок, по мнению Хансена, будет оставаться в текущем ценовом диапазоне: марка Brent продержится между $40 и $50 за баррель и лишь в первой половине 2021 года может подняться выше $50 за баррель.

"Цена нефти вряд ли имеет существенный потенциал к росту в краткосрочной перспективе, если только ОПЕК не удивит рынок и не откажется от планируемого увеличения добычи на 2 млн баррелей в сутки, запланированного на январь", - отмечает эксперт.

ДОЛЛАР ОБЕЩАЕТ ТРУДНОСТИ И "БЫКАМ", И "МЕДВЕДЯМ"

Обстановка в начале четвертого квартала не предвещает гладкого продолжения распродажи доллара США, заявил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

"Политические разногласия в США и риск спорного результата выборов заставляют рынок затаить дыхание. Неопределенность после выборов может вызвать всплеск двусторонней рыночной волатильности и поймать многих "медведей" и "быков" на фальстарте", - отмечает эксперт.

Стимулы от ФРС и гигантские денежные вливания в американскую экономику повернули вниз укреплявшийся ранее доллар во втором квартале, и в начале третьего квартала эта тенденция сохранялась. Однако в конце лета падение доллара начало ослабевать, поскольку ФРС прекратила увеличивать свой баланс на фоне неожиданно быстрого восстановления экономического роста и отсутствия бюджетных стимулов, говорит Харди.

Нынешняя ситуация, по его мнению, будет сохраняться в течение основной части, если не всего, четвертого квартала.

Как и для всех остальных рынков, ситуация с президентскими выборами в США, является ключевой для валютного рынка.

"Спорный результат выборов не несет для доллара США ничего определенного, но, если ситуация обострится и продолжится в 2021 году, это станет негативным фактором. Победа той или иной стороны с минимальным перевесом без контроля над обеими палатами Конгресса тоже негативна для доллара: Конгресс не сможет ничего принять, и Федрезерву придется выходить за крайние пределы своих полномочий, чтобы поддержать восстановление", - отмечает Харди.

СУВЕРЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ - ХУДШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ПОРТФЕЛЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ

Суверенные облигации - это самое худшее, что можно держать в портфеле в данный момент, поскольку близкие к нулю процентные ставки не дают защиты от усиления инфляции, говорит специалист по инструментам с фиксированной доходностью Saxo Bank Альтеа Спиноцци. Покупать эти бумаги сейчас - значит застрять с низкой доходностью, поскольку при повышении инфляции стоимость облигаций будет падать.

"Сейчас как никогда важно задуматься об аллокации портфеля и хеджировании риска инфляции для защиты капитала", - отмечает Спиноцци.

"Мы полагаем, что казначейские облигации США сегодня являются самой большой ловушкой в истории. Они не обещают никакого долгосрочного роста, а их кривая доходности обречена становиться все круче быстрее, чем ожидается, из-за инфляции. В связи с президентскими выборами в США могут появиться краткосрочные возможности для трейдеров. В случае победы Байдена мы ожидаем уплощения кривой за счет опережающего снижения длинных доходностей, а в случае победы Трампа - увеличения крутизны из-за их опережающего роста", - говорит эксперт.

В Saxo Bank уверены в том, что инфляция начнет усиливаться в определенный момент, учитывая то, какое внимание уделяется мерам для ее оживления.

"Когда инфляция начнет усиливаться, этот процесс станет неудержимым, поскольку монетарная политика является единственным инструментом, который может ее замедлить", - отмечает Спиноцци.