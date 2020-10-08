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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций начнет торги четверга с роста на 1% - "Атон"
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08 октября 2020 года 09:59
Рынок акций начнет торги четверга с роста на 1% - "Атон"
Аналитики "Атона" полагают, что в четверг рынок начнет торги акциями с роста на 1%, говорится в обзоре компании.
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08 октября 2020 года 13:05
Поскольку околонулевые процентные ставки не дают никакой защиты от роста инфляции, Saxo считает, что суверенные облигации США – это самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле, отмечается в пресс-релизе банка. Покупать их сейчас – значит застрять с такой низкой доходностью, что при... читать дальше
.08 октября 2020 года 12:33
Газпром может умеренно улучшить долговую нагрузку, разместив бессрочные еврооблигации, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Аналитик инвесткомпании Юрий Голбан считает справедливой премию бессрочных бумаг к старшим выпускам компании в 150-250 б.п. в качестве компенсации за более... читать дальше
.08 октября 2020 года 12:08
Изменившаяся тактика Минфина РФ на аукционах, предполагающая акцент на размещении выпусков с плавающим купоном, продолжит оказывать поддержку рынку ОФЗ , сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что, согласно последним данным Национального расчетного депозитария (НРД), вложения... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:51
Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США, главное - деньги, считают аналитики ITI Capital. Как говорится в обзоре инвесткомпании, американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:45
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов; рост сдерживается снижением бумаг "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов и акций "Аэрофлота" на новостях об SPO. читать дальше
.08 октября 2020 года 11:42
Продолжающееся снижение волатильности рубля после недавнего всплеска говорит о том, что в ближайшие недели рубль может остаться около отметки 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. В последнее время рубль сумел... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:41
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут следующие компании в связи с последним днем попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов: - "МТС" выплатит 8,93 руб./ао за 1П20,... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:25
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых на фоне ослабления санкционных рисков, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 2-5 б.п. Рост цен рублевых облигаций продолжился благодаря сохранению спроса на риск развивающихся стран, отмечают... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:15
Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "После того, как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:02
ривая ОФЗ вновь снизилась на 2-7 б.п., констатирует директор по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой. По итогам аукционов среды Минфин поставил очередной дневной рекорд, разместив 315 млрд руб. в 10-летнем флоутере и 30 млрд руб. в 5-летней классике. Текущий фон допускает сохранение... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:46
Рубль в четверг может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Увеличенные со среды продажи валюты по бюджетному правилу будут оказывать рублю поддержку, полагают аналитики компании. До налоговых выплат октября еще много времени, поэтому... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:33
Основным фактором для курса рубля в четверг утром станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды, при этом умеренного роста цен на нефть не хватит для стимулирования укрепления национальной валюты, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:27
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков. читать дальше
.08 октября 2020 года 10:15
Президентские выборы в США 2020 года стали сильнейшим политическим риском для глобальных рынков за несколько десятилетий, утверждают эксперты Saxo Bank. В прогнозе на четвертый квартал текущего года аналитики финкомпании рассматривают три различных сценария развития ситуации от текущего момента... читать дальше
.08 октября 2020 года 09:50
читывая внешний фон, в начале торгов четверга главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь и подъема выше 2850 пунктов, сообщается в комментарии банка. При этом в... читать дальше
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