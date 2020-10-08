Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке в 2800 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке в 2800 пунктов, пробитие которой спровоцирует массовое сокращение длинных позиций, но пока поводов для этого негативного сценария нет, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Правда, он отмечает, что иногда рынок вполне может падать и без повода.

Внешний фон в четверг позитивен, считает Антонов: на треть процента подрастают американские фьючерсы, в плюсе практически все промышленные и драгоценные металлы, выше 42 долларов за баррель торгуется нефть.

Однако никаких рекомендаций специалист "Алор Брокер" в четверг утром не дает в связи с непонятной динамикой рынка (за исключением бумаг золотодобытчиков, которые, по его мнению, вновь должны торговаться в плюсовой зоне за счет удорожания золота).