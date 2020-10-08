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08 октября 2020 года 09:18
Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке в 2800 пунктов - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи вновь приблизился к опасной отметке в 2800 пунктов, пробитие которой спровоцирует массовое сокращение длинных позиций, но пока поводов для этого негативного сценария нет, полагает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Правда, он отмечает, что иногда рынок вполне может падать и без повода. Внешний фон в четверг позитивен, считает Антонов: на треть процента подрастают американские фьючерсы, в плюсе практически все промышленные и драгоценные металлы, выше 42 долларов за баррель торгуется нефть. Однако никаких рекомендаций специалист "Алор Брокер" в четверг утром не дает в связи с непонятной динамикой рынка (за исключением бумаг золотодобытчиков, которые, по его мнению, вновь должны торговаться в плюсовой зоне за счет удорожания золота).
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08 октября 2020 года 13:05
Поскольку околонулевые процентные ставки не дают никакой защиты от роста инфляции, Saxo считает, что суверенные облигации США – это самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле, отмечается в пресс-релизе банка. Покупать их сейчас – значит застрять с такой низкой доходностью, что при... читать дальше
.08 октября 2020 года 12:33
Газпром может умеренно улучшить долговую нагрузку, разместив бессрочные еврооблигации, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Аналитик инвесткомпании Юрий Голбан считает справедливой премию бессрочных бумаг к старшим выпускам компании в 150-250 б.п. в качестве компенсации за более... читать дальше
.08 октября 2020 года 12:08
Изменившаяся тактика Минфина РФ на аукционах, предполагающая акцент на размещении выпусков с плавающим купоном, продолжит оказывать поддержку рынку ОФЗ , сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что, согласно последним данным Национального расчетного депозитария (НРД), вложения... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:51
Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США, главное - деньги, считают аналитики ITI Capital. Как говорится в обзоре инвесткомпании, американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:45
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов; рост сдерживается снижением бумаг "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов и акций "Аэрофлота" на новостях об SPO. читать дальше
.08 октября 2020 года 11:42
Продолжающееся снижение волатильности рубля после недавнего всплеска говорит о том, что в ближайшие недели рубль может остаться около отметки 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. В последнее время рубль сумел... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:41
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут следующие компании в связи с последним днем попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов: - "МТС" выплатит 8,93 руб./ао за 1П20,... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:25
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых на фоне ослабления санкционных рисков, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 2-5 б.п. Рост цен рублевых облигаций продолжился благодаря сохранению спроса на риск развивающихся стран, отмечают... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:15
Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "После того, как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:02
ривая ОФЗ вновь снизилась на 2-7 б.п., констатирует директор по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой. По итогам аукционов среды Минфин поставил очередной дневной рекорд, разместив 315 млрд руб. в 10-летнем флоутере и 30 млрд руб. в 5-летней классике. Текущий фон допускает сохранение... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:46
Рубль в четверг может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Увеличенные со среды продажи валюты по бюджетному правилу будут оказывать рублю поддержку, полагают аналитики компании. До налоговых выплат октября еще много времени, поэтому... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:33
Основным фактором для курса рубля в четверг утром станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды, при этом умеренного роста цен на нефть не хватит для стимулирования укрепления национальной валюты, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:27
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков. читать дальше
.08 октября 2020 года 10:15
Президентские выборы в США 2020 года стали сильнейшим политическим риском для глобальных рынков за несколько десятилетий, утверждают эксперты Saxo Bank. В прогнозе на четвертый квартал текущего года аналитики финкомпании рассматривают три различных сценария развития ситуации от текущего момента... читать дальше
.08 октября 2020 года 09:59
налитики "Атона" полагают, что в четверг рынок начнет торги акциями с роста на 1%, говорится в обзоре компании. читать дальше
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