Brent, возможно, пойдет выше $42/барр. на торгах четверга - Промсвязьбанк

Нефть марки Brent в четверг может пытаться идти выше $42/барр. на поддержке урагана "Дельта", который идет на Мексиканский залив, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, но по мере исчерпания данного фактора инвесторы вернутся к переоценке спроса и перспектив улучшения баланса, которые выглядят весьма бледно, учитывая неоднородность восстановления мировой экономики и рост предложения Ливией, Ираном и другими странами ОПЕК. Риски возврата в этом случае в диапазон $38-40/барр. велики, предупреждает специалист в комментарии банка.