Цены евробондов РФ в среду не продемонстрировали яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 7 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне разнонаправленных как внешних, так и внутренних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 6 октября и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 2,04% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,055% от номинала, что соответствует доходности 0,14% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт и составил 190 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 11 базисных пунктов - до 139,11% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,405% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 23 базисных пункта - до 134,06% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,38% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 6 базисных пунктов - до 114,6% от номинала, что соответствует доходности 2% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), евробонды с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,91% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 1,42% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 19 базисных пунктов, подорожав до 133,32% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,35% годовых), в то время как новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 2 базисных пункта, опустившись в цене до 112,71% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта, до 2,2% годовых).

"Ситуация на рынке российских еврооблигаций сегодня в целом была относительно спокойной, небольшое давление продавцов отмечалось лишь в "длинных" бумагах. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о приостановке переговоров относительно новых бюджетных стимулов до президентских выборов, реакция US Treasuries оказалось довольно сдержанной, что в итоге не сильно сказалось и на динамике облигаций развивающихся стран. Хотя сама по себе новость носит явный негативный характер для всех рисковых активов. Кроме того, некоторую поддержку нашим облигациям оказал уход санкционной повестки на второй план в условиях нарастающей второй волны коронавирусной эпидемии, и именно эта тема сейчас на повестке дня. Плюс сегодняшние рекордные объемы размещения ОФЗ Минфином, что говорит о высоком спросе инвесторов на российские долговые бумаги и успешном привлечении средств для финансирования текущего дефицита бюджета. Таким образом, эта комбинация негативных и позитивных факторов не дает рынку выйти за пределы сформировавшегося в последние дни бокового диапазона", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. "Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал Трамп в Twitter. Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа 7 октября установило новый рекорд привлечения денежных средств, продав на двух первичных аукционах бумаги на общую сумму 345,73 млрд рублей по номиналу (17,3% квартального плана) при спросе 368 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе составил рекордную для одного аукциона величину - 315,73 млрд рублей.