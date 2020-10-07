Презентация новых продуктов, вероятно, повысит котировки акций Apple - "ВТБ Мои Инвестиции"

Презентация новых продуктов Apple, при отсутствии проблем с производством и дистрибуцией, вероятно, повысит котировки акций компании, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Apple, как и другие технологические гиганты, может находиться под давлением на фоне попыток ужесточения регулирования сектора, - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". - Однако презентация новых продуктов, при отсутствии проблем с производством и дистрибуцией, вероятно, повысит котировки акций, т.к. инвесторы обретут уверенность в предстоящем сезоне продаж. Это может сделать акции Apple наиболее привлекательными для приобретения из big tech перед выборами в США".