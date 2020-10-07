.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Презентация новых продуктов, вероятно, повысит котировки акций Apple - "ВТБ Мои Инвестиции"
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ составила 0,1%
В России в сентябре цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Аналитики ожидали нулевую инфляцию. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,7%
 
Правительство планирует существенно изменить систему ОМС
Правительство планирует существенно изменить систему обязательного медстрахования — в Госдуму внесен проект поправок к профильному закону, передающих контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду ОМС (ФФОМС),...
 
Каждая пятая компания в РФ планирует сокращение штатов
К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%), пишут "Известия", приводящие данные из опроса Нh.ru, подготовленного для издания. Также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии...
 
Минстрой не пускает мусор в канализацию
По поручению правительства РФ Минстрой проанализировал идею снижения объема твердых коммунальных отходов, ежедневно отправляемых на свалки, установкой диспоузеров в каждую квартиру. В ведомстве считают такой путь нецелесообразным: внедрение бытовых...
 
07 октября 2020 года 19:01

Презентация новых продуктов, вероятно, повысит котировки акций Apple - "ВТБ Мои Инвестиции"

Презентация новых продуктов Apple, при отсутствии проблем с производством и дистрибуцией, вероятно, повысит котировки акций компании, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Apple, как и другие технологические гиганты, может находиться под давлением на фоне попыток ужесточения регулирования сектора, - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". - Однако презентация новых продуктов, при отсутствии проблем с производством и дистрибуцией, вероятно, повысит котировки акций, т.к. инвесторы обретут уверенность в предстоящем сезоне продаж. Это может сделать акции Apple наиболее привлекательными для приобретения из big tech перед выборами в США".

Опубликовано: /"ВТБ Мои инвестиции"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Apple


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 октября 2020 года 13:05
Суверенные облигации США – самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле - Saxo Bank
Поскольку околонулевые процентные ставки не дают никакой защиты от роста инфляции, Saxo считает, что суверенные облигации США – это самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле, отмечается в пресс-релизе банка. Покупать их сейчас – значит застрять с такой низкой доходностью, что при...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 12:33
Газпром может умеренно улучшить долговую нагрузку, разместив бессрочные еврооблигации - BCS GM
Газпром может умеренно улучшить долговую нагрузку, разместив бессрочные еврооблигации, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Аналитик инвесткомпании Юрий Голбан считает справедливой премию бессрочных бумаг к старшим выпускам компании в 150-250 б.п. в качестве компенсации за более...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 12:08
Изменившаяся тактика Минфина РФ на аукционах продолжит оказывать поддержку рынку ОФЗ - ВТБ Капитал
Изменившаяся тактика Минфина РФ на аукционах, предполагающая акцент на размещении выпусков с плавающим купоном, продолжит оказывать поддержку рынку ОФЗ , сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что, согласно последним данным Национального расчетного депозитария (НРД), вложения...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 11:51
Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США - ITI Capital
Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США, главное - деньги, считают аналитики ITI Capital. Как говорится в обзоре инвесткомпании, американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 11:45
Подъем рынка акций РФ вслед за миром сдерживают просевшие бумаги РусГидро и Аэрофлота
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов; рост сдерживается снижением бумаг "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов и акций "Аэрофлота" на новостях об SPO.    читать дальше
.
08 октября 2020 года 11:42
Рубль может стабилизироваться около 78 руб./$1 - Sber CIB
Продолжающееся снижение волатильности рубля после недавнего всплеска говорит о том, что в ближайшие недели рубль может остаться около отметки 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. В последнее время рубль сумел...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 11:41
Ключевые события для рынка акций РФ в четверг - ITI Capital
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут следующие компании в связи с последним днем попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов: - "МТС" выплатит 8,93 руб./ао за 1П20,...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 11:25
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых - Промсвязьбанк
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых на фоне ослабления санкционных рисков, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 2-5 б.п. Рост цен рублевых облигаций продолжился благодаря сохранению спроса на риск развивающихся стран, отмечают...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 11:15
Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей - BCS GM
Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "После того, как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 11:02
ОФЗ выглядят интересно в сценарии снижения геополитических угроз - "ЛОКО-Инвест"
ривая ОФЗ вновь снизилась на 2-7 б.п., констатирует директор по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой. По итогам аукционов среды Минфин поставил очередной дневной рекорд, разместив 315 млрд руб. в 10-летнем флоутере и 30 млрд руб. в 5-летней классике. Текущий фон допускает сохранение...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 10:46
Рубль в четверг может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в четверг может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Увеличенные со среды продажи валюты по бюджетному правилу будут оказывать рублю поддержку, полагают аналитики компании. До налоговых выплат октября еще много времени, поэтому...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 10:33
Возможно тестирование парой доллар/рубль отметки 77,5 руб./$1 - Промсвязьбанк
Основным фактором для курса рубля в четверг утром станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды, при этом умеренного роста цен на нефть не хватит для стимулирования укрепления национальной валюты, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича....    читать дальше
.
08 октября 2020 года 10:27
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на позитивном внешнем фоне
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков.    читать дальше
.
08 октября 2020 года 10:15
Президентские выборы в США создали главный политический риск для рынков за десятилетия - Saxo Bank
Президентские выборы в США 2020 года стали сильнейшим политическим риском для глобальных рынков за несколько десятилетий, утверждают эксперты Saxo Bank. В прогнозе на четвертый квартал текущего года аналитики финкомпании рассматривают три различных сценария развития ситуации от текущего момента...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 09:59
Рынок акций начнет торги четверга с роста на 1% - "Атон"
налитики "Атона" полагают, что в четверг рынок начнет торги акциями с роста на 1%, говорится в обзоре компании.    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.