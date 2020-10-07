Данные по прибылям компаний США должны поддержать фондовый рынок в ближайшие недели - Julius Baer

Данные по прибылям американских компаний должны опередить растущие ожидания, и при прочих равных поддержать мировые фондовые рынки, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Циклические секторы, такие как финансовый, промышленный и потребительский, должны стать основной движущей силой.

Эксперт банка по-прежнему настроен оптимистично в отношении фондового рынка и циклических акций в частности и рассматривает потенциальное ослабление в преддверии выборов в США как возможность.

"Сезон отчетности в США начнется на следующей неделе с публикации финансовых результатов за третий квартал крупными американскими банками, - отмечает Ланг. - Мы полагаем, что данные за третий квартал значительно опередят ожидания. Ожидания по прибыли с конца июня увеличились на 4 процентных пункта, что делает третий квартал одним из лучших кварталов за последние 20 лет с точки зрения пересмотра прибыли. Пересмотр прибылей в сторону повышения за последние несколько месяцев носил широкий характер, причем основными драйверами были циклические секторы, а именно, финансовый, промышленный и потребительский".

Несмотря на сильный рост ожиданий по прибылям, эксперт банка полагает, что публикуемые результаты значительно превзойдут ожидания рынка. Практически все релевантные опережающие индикаторы прибыли, такие как индексы менеджеров по закупкам, пересмотры ВВП в сторону повышения во время колебаний курсов валют в третьем квартале и опубликованные раньше срока результаты, по мнению Ланга, указывают на то, что результаты за третий квартал опередят ожидания на 5% или больше. "Особенно приятно должен удивить сегмент циклических акций. При прочих равных, данные по прибылям компаний США должны поддержать фондовый рынок в ближайшие недели", - полагает аналитик Jlius Baer.