Влияние пандемии на динамику инфляции в РФ сохраняется, "симптомы вируса" по-прежнему есть - "ВТБ Капитал"

Влияние пандемии на динамику цен в РФ сохраняется, говорится в обзоре экономистов "ВТБ Капитала" Александра Исакова и Родиона Латыпова.

По мнению экспертов, в инфляции можно выделить несколько "симптомов вируса": слабый рост или даже снижение цен на пассажирские перевозки, резкий рост цен на лекарства и частичная потеря ясности относительно динамики цен на те услуги, которые требуют физического контакта (кинотеатры, выставки, туризм, салоны красоты - прим. ИФ).

Во время весенней волны COVID-19 наблюдались все три симптома. Данные за сентябрь, по мнению Исакова и Латыпова, обнаружили несколько из них. Во-первых, в сентябре был зафиксирован рост цен на лекарства на 0,9% относительно августа после сезонной коррекции. Во-вторых, на 0,9% снизилась стоимость транспортных перевозок. Однако цены на услуги, требующие физического контакта, похоже, регистрируются так же, как и раньше.

"Отметим, что наш индекс нерегулируемых цен на услуги (который мы считаем достойным показателем влияния внутреннего спроса на цены) упал в сентябре на 0,46% относительно августа, что является первым снижением по крайней мере с 2007 года", - говорится в обзоре.

Как пишут экономисты, снижение стоимости услуг было вызвано падением цен на отели на 3,1% и на образование на 2,4%. По оценкам аналитиков, одной из причин отрицательной динамики цен на образование могло стать обращение президента РФ Владимира Путина к министерству образования с призовом оставить цену на образование неизменной или снизить ее в текущем году в государственных университетах.

В продовольственном сегменте наиболее значительный рост показали цены на сахар, при этом обычно в данный период года они имеют тенденцию к снижению по мере поступления на рынок нового предложения.