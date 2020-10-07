Рубль днем продолжает подрастать к доллару и евро вопреки негативным сигналам извне

Москва. 7 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине вопреки негативным сигналам извне и снижению интереса глобальных инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 78,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,99 руб./EUR1, подешевев на 7,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,91 копейки - до 84,37 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 октября на 41,98 копейки, до 78,0921 руб./$1, и уменьшил курс евро на 70,55 копейки, до 91,8129 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на дневных торгах вопреки негативной динамике рисковых активов на большинстве мировых рынков. Глобальные инвесторы отыгрывают изменение позиции президента США Дональда Трампа относительно мер стимулирования экономики, в то время как поддержку рублю оказывают повышенные продажи валюты ЦБ РФ, аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ и снижение рисков вовлечения России в конфликт на территории Нагорного Карабаха.

Обязательства России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - сказал Песков журналистам в среду. Он отметил, что Россия несет обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане обеспечения безопасности.

"Если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, в этом случае страны участники договора имеют обязательство встать на защиту такого государства", - сказал он. Песков также опроверг информацию, что конфликт в Нагорном Карабахе перешел на территорию Армении. "Нет, такая информация не подтверждается", - сказал он.

Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности будет исполнять все свои обязательства, у Армении на этот счет нет вопросов, в свою очередь заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого Договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - сказал президент РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Путин добавил: "Как вы знаете, я - в постоянном, живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, и никаких вопросов у Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает".

Между тем президент Трамп сообщил накануне о решении не проводить переговоры о новом пакете экономических стимулов до президентских выборов, запланированных на 3 ноября. Об этом он написал в Twitter.

Трамп пояснил, что попросил лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла вместо переговоров с демократами по мерам стимулирования экономики сконцентрироваться на утверждении кандидатуры Эми Кони Бэрретт членом Верховного суда США.

Демократы и республиканцы в течение долгого времени пытались найти компромисс по мерам поддержки экономики.

Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса США, в сентябре подготовили новый пакет мер поддержки экономики объемом $2,2 трлн, предусматривающий, в частности, возобновление выплат безработным в размере $600 в неделю.

Предыдущий план демократов, одобренный Палатой представителей в мае, предусматривал меры поддержки экономики общей стоимостью $3,4 трлн.

Республиканцы в Сенате в сентябре представили свой пакет стимулов - объемом $1,55 трлн.

Многие законодатели - как демократы, так и республиканцы, сходятся во мнении относительно необходимости новых стимулирующих мер, однако расходятся в том, какой именно объем мер необходим.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл во вторник предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

В среду трейдеры ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы.

"Волатильность вблизи исторического минимума по рублю будет оставаться повышенной, хотя пара "доллар-рубль" продолжает двигаться в растущем техническом коридоре. Основные факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Беларусью, Навальным и Карабахом и продолжат вносить (зачастую непропорционально) высокий вклад в волатильность рубля вплоть до их разрешения. Джокером останется возможное влияние победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США на курс российской валюты. Жесткая предвыборная риторика вполне может смениться прагматизмом", - подчеркивает руководитель инвестиционного направления департамента по работе с состоятельными клиентами Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) Валентин Журба.

"Российская валюта в среду умеренно укрепляется на фоне отсутствия выраженного негатива, а также подросших накануне цен на нефть, за доллар сегодня дают около 78 рублей. Наш умеренно позитивный взгляд на рубль сохраняется, мы ожидаем укрепления, в том числе в связи с увеличением объема операций ЦБ и Минфина", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются, продемонстрировав уверенный рост по итогам двух предыдущих торговых сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду уменьшилась на 1,97% - до $41,81 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3%, до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,36% -до $39,71 за баррель. Во вторник фьючерсы подорожали на 3,7% - до $40,67 за баррель. Днем ранее их рост составил 5,9%.

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

"Рынок нефти все еще поддерживается за счет краткосрочных факторов: урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии. Все это ограничивает добычу нефти, снижая навес предложения, но - временно. В минус нефти играет неожиданно резкое прекращение Трампом всех переговоров по стимулам для экономики США до выборов в ноябре и невнятная статистика по запасам от API. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Ждем схожих результатов с API. Полагаем, что нефть Brent будет находиться под давлением, учитывая негатив по стимулам", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

ЦБ РФ 5 октября продал валюту на 5,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 2 б.п. - до 4,52% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 1 б.п. - до 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 4,67% годовых.