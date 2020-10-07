Краткосрочные покупатели акций Полюса на текущих уровнях сталкиваются с высокими рисками - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что, с технической точки зрения, бумаги ПАО "Полюс" в целом смотрятся достаточно слабо и явно потеряли краткосрочный и среднесрочный стимулы к росту. "Как минимум до закрепления выше сопротивления 17000 руб. по акциям сохраняются высокие риски развития нисходящего движения в район 15000-15300 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), у которой будет определяться судьба в том числе среднесрочного тренда. Краткосрочные покупатели акций на текущих уровнях сталкиваются с высокими рисками", - предупреждает Кожухова в комментарии инвестиционной компании.

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