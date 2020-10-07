Доллар на текущей неделе может предпринять попытку подъема к верхней границе диапазона 75-80 руб./$1 - Промсвязьбанк

Доллар на текущей неделе может предпринять попытку подъема к верхней границе диапазона 75-80 рублей, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Так, продажам в рубле может поспособствовать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам, что выльется в снижение валют развивающихся стран.

"Плюс к этому мы ожидаем попыток возвращения нефти марки Brent в диапазон 38-40 долларов за баррель, что может оказать дополнительное давление на национальную валюту, - прогнозируют эксперты банка. - При этом отметим, что в последние два месяца существенно снизилась корреляция между рублем и ценами на нефть, что может быть обусловлено влиянием геополитического фактора. Это объясняет слабую реакцию национальной валюты на восстановление рынка энергоносителей в последние сессии. Несмотря на наши ожидания ослабления национальной валюты, мы не видим фундаментальных факторов для полноценного закрепления пары доллар/рубль выше 80 рублей. Более того, ближе к концу четвертого квартала рубль может продемонстрировать волну восстановления. Стабильная ситуация на рынке энергоносителей и частичное улучшение ситуации с экспортом поддержат национальную валюту, что будет способствовать возвращению доллара ниже 75 рублей".