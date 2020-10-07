.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях - "Атон"
.
07 октября 2020 года 18:22
Слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях - "Атон"
Слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях, говорится в аналитическом материале трейдера "Атона" Элбека Далимова. По его мнению, масштабные фискальные и монетарные стимулы практически не оставят альтернатив акциям для долгосрочного хранения капитала. Глобальные портфели инвесторов исторически остаются недоинвестированными в акциях, и любая просадка будет использоваться ими для покупок. Эксперт напоминает, что до выборов президента в США остался месяц. Их исход – главное, что волнует сейчас инвесторов. Большинство опросов общественного мнения отдают преимущество кандидату от демократов Джозефу Байдену. Высокие шансы на его победу могут спровоцировать команду Дональда Трампа усилить свои позиции, что придаст рынкам дополнительной нервозности. Противостояние Трампа и Байдена разворачивается на фоне обострившейся поляризации американского общества, которое разделилось по многим важным вопросам. По мнению Далимова, от результатов финального голосования зависит развитие ситуации в экономике и на рынках. Что будет, если победит Байден? По мнению Далимова, это приведет к принятию новых фискальных стимулов, что позитивно скажется на секторах value и негативно – на IT-гигантах и нефтяных компаниях (во многом из-за возможного запрета на бурение). Повышение налогов, которым пугает команда демократа, будет, скорее, точечным – в виде увеличения налога на прирост капитала (capital gains tax). В условиях слабой экономики резко повысить налоги не получится. К тому же опасения роста налогов могут компенсироваться тем, что демократы повысят государственные расходы, если окажутся у власти. "Скорее всего, Байден будет проводить более умеренную политику в отношении Китая, что снизит геополитические риски (благоприятный фактор для рынка). Готовность договариваться с другими странами сыграет на руку китайским компаниям и американским игрокам на китайском рынке, таким как Apple, Boeing и другим. Победа Байдена может спровоцировать падение рынка в среднем на 5%, еще сильнее пострадают акции технологических компаний. Возможную коррекцию нужно будет рассматривать как возможность для покупки", - отмечает трейдер "Атона". Байден предлагает ввести следующие налоги: 28% – налог на прибыль корпораций; Увеличение налога на сверхприбыль корпораций за рубежом, что приведет к снижению EPS на 3,1%; Увеличение взносов на социальное обеспечение сотрудников, зарабатывающих больше $400 тыс. в год, будет стоить компаниям в индексе S&P еще $35 млрд, т.е. около 1% от EPS S&P 500; Увеличение налогов на богатых: прямые налоги для тех, кто зарабатывает больше $400 тыс., дополнительно налог на прирост капитала и дивиденды в размере 39,6% для тех, чьи доходы превышают $1 млн. В сумме эта налоговая инициатива может стоить богатым слоям населения около $160 млрд в год, или 0,6% от суммарной капитализации индекса. В свою очередь, это означает существенное снижение денежного потока для реинвестирования в рынок, а также наибольший удар для luxury-сегмента (отели, авиалинии, казино и прочее). Что будет, если победит Трамп? По мнению Далимова, победа республиканцев означает сохранение текущего «статуса кво»: низкие налоги, минимальное регулирование экономики, сложные отношения с Китаем и Ираном и умеренно-негативные с Россией. В случае развития событий по такому сценарию сектор технологий будет оставаться локомотивом американской экономики. "Если Трамп останется президентом, то рынок ожидает небольшое ралли – так нивелируется риск увеличения налогов и ужесточения регулирования. Тем не менее рост рынков ограничится риском ужесточения торговой войны с Китаем. Такой сценарий наиболее благоприятен для секторов технологий и энергетики", - полагает трейдер инвесткомпании. Лучшим вариантом развития ситуации для рынка, по мнению Далимова, станет победа Байдена и сохранение в Сенате республиканского большинства. В этом случае сохранится «статус кво» Трампа по налогам, внешняя политика в отношении Китая станет менее резкой, а налогово-бюджетная политика – более ясной. На что делать ставки инвесторам? "Фигура будущего президента США влияет больше на отдельные секторы экономики, чем на весь рынок, - считает эксперт "Атона". - Мы уже видим всплеск волатильности в преддверии выборов. Сентябрьское падение индексов, дебаты, болезнь Трампа – все это четко вписывается в тезис о том, что рынки уже вступили в новую фазу волатильности. Вне зависимости от того, кто победит на выборах, фискальное стимулирование экономики будут проводить в разной степени как Трамп, так и Байден. Если после выборов случился просадка, то нужно понимать, что потом рынки пойдут вверх". Далимов полагает, что слабость, пришедшую на рынки, нужно использовать для формирования долгосрочных позиций в качественных инвестиционных историях. Масштабные фискальные и монетарные стимулы практически не оставят альтернатив акциям для долгосрочного хранения капитала. "По разным метрикам мы видим, что глобальные портфели инвесторов исторически остаются недоинвестированными в акциях, и любая просадка будет использоваться ими для покупок", - заключает эксперт "Атона".
.
08 октября 2020 года 13:05
Поскольку околонулевые процентные ставки не дают никакой защиты от роста инфляции, Saxo считает, что суверенные облигации США – это самое худшее, что сейчас можно держать в портфеле, отмечается в пресс-релизе банка. Покупать их сейчас – значит застрять с такой низкой доходностью, что при... читать дальше
.08 октября 2020 года 12:33
Газпром может умеренно улучшить долговую нагрузку, разместив бессрочные еврооблигации, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Аналитик инвесткомпании Юрий Голбан считает справедливой премию бессрочных бумаг к старшим выпускам компании в 150-250 б.п. в качестве компенсации за более... читать дальше
.08 октября 2020 года 12:08
Изменившаяся тактика Минфина РФ на аукционах, предполагающая акцент на размещении выпусков с плавающим купоном, продолжит оказывать поддержку рынку ОФЗ , сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что, согласно последним данным Национального расчетного депозитария (НРД), вложения... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:51
Рынку все равно, кто выиграет президентские выборы в США, главное - деньги, считают аналитики ITI Capital. Как говорится в обзоре инвесткомпании, американские акции выросли в среду после того, как президент Трамп, похоже, смягчил свою позицию по дальнейшему стимулированию американских... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:45
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов; рост сдерживается снижением бумаг "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов и акций "Аэрофлота" на новостях об SPO. читать дальше
.08 октября 2020 года 11:42
Продолжающееся снижение волатильности рубля после недавнего всплеска говорит о том, что в ближайшие недели рубль может остаться около отметки 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. В последнее время рубль сумел... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:41
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в четверг. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут следующие компании в связи с последним днем попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов: - "МТС" выплатит 8,93 руб./ао за 1П20,... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:25
Доходность 10-летних ОФЗ может уйти ниже 6,0% годовых на фоне ослабления санкционных рисков, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 2-5 б.п. Рост цен рублевых облигаций продолжился благодаря сохранению спроса на риск развивающихся стран, отмечают... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:15
Неопределенность на рынках сохраняется, но просадка привлекает покупателей, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "После того, как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой... читать дальше
.08 октября 2020 года 11:02
ривая ОФЗ вновь снизилась на 2-7 б.п., констатирует директор по инвестициям компании "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой. По итогам аукционов среды Минфин поставил очередной дневной рекорд, разместив 315 млрд руб. в 10-летнем флоутере и 30 млрд руб. в 5-летней классике. Текущий фон допускает сохранение... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:46
Рубль в четверг может уйти в диапазон 77,5-78 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Увеличенные со среды продажи валюты по бюджетному правилу будут оказывать рублю поддержку, полагают аналитики компании. До налоговых выплат октября еще много времени, поэтому... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:33
Основным фактором для курса рубля в четверг утром станет консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия среды, при этом умеренного роста цен на нефть не хватит для стимулирования укрепления национальной валюты, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.... читать дальше
.08 октября 2020 года 10:27
Москва. 8 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков. читать дальше
.08 октября 2020 года 10:15
Президентские выборы в США 2020 года стали сильнейшим политическим риском для глобальных рынков за несколько десятилетий, утверждают эксперты Saxo Bank. В прогнозе на четвертый квартал текущего года аналитики финкомпании рассматривают три различных сценария развития ситуации от текущего момента... читать дальше
.08 октября 2020 года 09:59
налитики "Атона" полагают, что в четверг рынок начнет торги акциями с роста на 1%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.