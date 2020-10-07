Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона - Альфа-банк

Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона, поскольку поводов для оптимизма не наблюдается, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Весьма резкое решение президента Д. Трампа перенести обсуждение нового пакета стимулов на период после завершения президентских выборов отняло у рынков их главный катализатор роста, - отмечает эксперт банка Джон Волш. - Инвесторы на азиатских рынках сегодня утром, судя по всему, придерживаются мнения о том, что стимулы скорее откладываются, а не уходят с повестки дня Белового дома совсем, однако есть мнение и о том, что Д. Трамп действительно не видит необходимости в помощи экономике в размере еще $2 трлн бюджетных средств. На этом фоне в сочетании со снижением цен на нефть и закрытием рынков Китая акции российских сырьевых компаний, вероятно, будут торговаться в рамках очень узкого диапазона".

Защитные активы, такие как акции золотодобывающих компаний, вероятно, будут пользоваться спросом на фоне поддержки роста цен на драгметаллы, полагает Джон Волш. В среду ожидается много событий, которые потенциально могут повлиять на рынки: публикация протокола последнего заседания FOMC, теледебаты между кандидатами на пост вице-президента США Майклом Пенсом и Камалой Харрис.