Любую просадку рынка акций в ближайшем будущем хорошо использовать для покупок - "Атон"

Любую просадку рынка акций в ближайшем будущем хорошо использовать для покупок, поскольку глобальные портфели инвесторов исторически остаются недоинвестированными, говорится в комментарии "Атона".

Аналитики инвесткомпании по разным метрикам видят, что глобальные портфели инвесторов исторически остаются недоинвестированными в акциях на фоне рисков выборов в США, второй волны COVID-19 и возобновившейся дискуссии по Brexit.

"Любую просадку рынка в ближайшем будущем хорошо использовать для покупок, - рекомендуют эксперты "Атона". - 42% - средняя доля акций в глобальных портфелях инвесторов после кризиса 2008 года. Сейчас эта доля составляет менее 40%".