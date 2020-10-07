Ожидается укрепление рубля в среднесрочном плане - МКБ

Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) предполагают укрепление курса рубля к доллару в среднесрочном плане, в начале 2021 года рубль может находиться в диапазоне 70-75 руб./$1, говорится в комментарии банка.

Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба отмечает, что в последние дни ни фундаментальная, ни техническая картины по рублю не изменились, но резкое увеличение количества заболевших коронавирусом в России может временно усиливать опасения относительно подконтрольности ситуации и давить на российскую валюту.

В целом же, по мнению Журбы, волатильность вблизи исторического минимума по рублю будет оставаться повышенной, хотя пара рубль/доллар продолжает двигаться в растущем техническом коридоре.

"Основные факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Беларусью, Навальным и Карабахом и продолжат вносить (зачастую непропорционально) высокиий вклад в волатильность рубля вплоть до их разрешения. Джокером останется возможное влияние победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США на курс российской валюты. Жесткая предвыборная риторика вполне может смениться прагматизмом", - отмечает специалист mkb private bank.

"Рынки традиционно любят тестировать исторические минимумы, раз уж они к ним подходят. Думаю, что этот раз не станет исключением. Вне зависимости от того будет ли установлен новый минимум, я бы ожидал укрепления рубля в среднесрочном плане, - пишет Журба. - В связи с довольно устойчивым положением финансовой системы РФ, можно предположить, что в начале 2021 года рубль должен будет находиться в диапазоне 70-75 руб./$1".