Чистый отток иностранных инвестиций из ОФЗ за последнюю неделю составил 3 млрд рублей - ВТБ Капитал

Чистый отток иностранных инвестиций из ОФЗ за последнюю неделю составил 3 млрд рублей, что неожиданно с учетом ралли на рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Специалисты отмечают, что, согласно данным Национального расчетного депозитария, в понедельник позиции нерезидентов в ОФЗ сократились на 2,3 млрд руб. В частности, 3,8 млрд руб. было выведено из 10-летнего ОФЗ-26228, а еще 2 млрд руб. – из 7-летнего ОФЗ-26232, в то время как в 5-летний ОФЗ-26229 нерезиденты инвестировали 4 млрд руб. "Таким образом, чистый отток иностранных инвестиций за последнюю неделю составил 3 млрд руб., что выглядит для нас неожиданно с учетом ралли на рынке на последней неделе. Однако стоит подождать данных за среду, так как часть операций могла быть еще не раскрыта из-за временного лага в проведении расчетов", - пишут они.

Минфин на аукционе в среду предложит инвесторам 5-летний ОФЗ-26234 с фиксированным купоном на сумму 30 млрд руб., а также 10-летний флоутер ОФЗ-29013 в объеме доступного для размещения остатка (338 млрд руб.). Таким образом, констатируют в "ВТБ Капитале", набор предлагаемых к размещению выпусков (ОФЗ-ПД + флоутер) остается без изменений третью неделю подряд, но на этот раз предложение выпуска с фиксированным купоном увеличено на 10 млрд руб. На последнем аукционе ОФЗ-26234, который проводился две недели назад, при спросе в 30,6 млрд руб. было размещено бумаг на 20 млрд руб.

"Полагаем, что в среду Минфину также удастся реализовать весь запланированный объем данного выпуска, учитывая общее улучшение конъюнктуры рынка и значительный спрос на среднесрочные ОФЗ-ПД со стороны иностранных инвесторов, наблюдаемый в последнее время. Что касается флоутера, мы ожидаем, что фактический объем размещения на аукционе превысит 100 млрд руб. На предыдущем аукционе ОФЗ-29013, проводившемся 9 сентября, заявок поступило на сумму 207 млрд руб., а в итоге Минфин продал бумаг на 112 млрд руб. Цена отсечения тогда соответствовала Z-спреду к ставке RUONIA в +45 бп. На вторичном рынке котировки ОФЗ-29013 не меняются с момента последнего аукциона, - пишут аналитики "ВТБ Капитала". - Дополнительный импульс спросу на аукционах, как мы считаем, придаст выплата Минфином купонов по ОФЗ на внушительную сумму почти в 30 млрд руб."