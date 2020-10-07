Рынок акций РФ утром просел вслед за США, обвалился на объемах Совкомфлот после IPO

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и выпускающей пар нефтью, после того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры по новому пакету стимулов; лидируют в откате и по оборотам торгов акции "Совкомфлота" после прошедшего IPO компании.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2871,48 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1158,67 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 78,09 рубля (-0,38 рубля), золото - $1897,0 за тройскую унцию (-0,6%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%).

Сбербанк России в сентябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 10,7% по сравнению с сентябрем 2019 года, до 79,8 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации. За январь-сентябрь банк заработал 559,4 млрд рублей чистой прибыли, что на 15,9% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

В среду на "Мосбирже" начались торги акциями "Совкомфлота". Цена размещения в рамках IPO российского оператора танкерного флота "Совкомфлот", как и ожидалось, составила 105 руб. за акцию. Это нижняя граница ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга.

Утром в среду на "Мосбирже" акции Совкомфлота обвалились до 93,02 рубля (-11,4% к цене размещения), при этом бумаги лидируют по оборотам - на сделки с ними пришлось более 4,668 млрд рублей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможно повышение волатильности на рынках акций, включая российский. Президент США сообщил о своем указании приостановить переговоры о пакете мер поддержки экономики (через несколько часов после выступления главы Федрезерва Пауэлла, который призвал к усилению таких мер), что стало негативным фактором для фондовых рынков. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление движения доллара вверх на фоне его укрепления на глобальном рынке Forex в качестве "защитной" валюты.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, к середине недели оптимистичные настроения на мировых рынках ослабли. Поводом послужили заявления президента США Трампа о приостановке до завершения выборов обсуждения в Сенате нового пакета стимулов.

Последние недели информация о мерах поддержки и их скором принятии выступала поддерживающим фактором для динамики рисковых активов. Политики солидарны в необходимости дополнительного стимулирования, но не могут прийти к консенсусу в сумме расходов. Сама приостановка, а не отказ от госстимулов, позволяет участникам рынков сохранять слабый оптимизм. Тем не менее, риторика Трампа идет вразрез с высказываниями главы ФРС Пауэлла, который в очередной раз заявил о необходимости мер фискального стимулирования, чтобы избежать рецессии. По-прежнему сохраняется высокая неопределенность дальнейшей динамики восстановления экономики.

На динамику рынков вечером может повлиять отчет ФРС с заседания 15-16 сентября. Протоколы потенциально могут содержать детали дискуссии об условиях, необходимых для повышения ставки в соответствии с новым подходом центрального банка к достижению средней инфляции. Они также могут показать, обсуждались ли дополнительные покупки активов. Как известно, предыдущая публикация была воспринята инвесторами негативно, что привело к коррекции на рынках. В целом, негативное влияние геополитических и экономических рисков сохраняется, что в ближайшие недели будет способствовать преобладанию коррекционных настроений, считает аналитик.

Учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс МосБиржи в среду способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов при отсутствии поддержки со стороны нефтяных котировок, считает Антонов.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что рынок акций еще накануне был настроен на рост, но как всегда все испортил Трамп, заявив о прекращении переговоров с демократами по пакету стимулирующей помощи экономике.

Демократы настаивают на выделении $2,4 трлн, в то время как власти считают нужным выделить на эти цели $1,6 млрд. Причем заявление Трампа прозвучало буквально после речи главы ФРС США Джерома Пауэлла, который в очередной раз заявил, что экономика США без стимулирующих мер будет восстанавливаться более медленными темпами. Свою позицию Трамп мотивировал тем, что часть этой помощи пойдет не нуждающимся, а на избирательную кампанию в поддержку демократов.

Тем не менее, практика последних недель показывает, что все американские просадки довольно быстро откупаются. Вот и в среду американские фьючерсы растут, также дорожают металлы. Акции "Норникеля" могут оказаться лучше рынка за счет роста платины, никеля и палладия. На бумагу по-прежнему давит неопределенность вопроса о размере компенсации за розлив топлива в Норильске. Однако весь негатив уже заложен в ценах, и теперь любое снижение объявленной государством суммы в около $2,1 млрд бумаги компании будут отыгрывать ростом.

Нефть Brent просела, но остается на "нормальном" для последнего времени уровне чуть выше $42 за баррель. С учетом этого и ожиданий роста рубля хуже рынка могут смотреться бумаги нефтегазового сектора. Банк России увеличил объем валютных интервенций примерно в 2,5 раза, что способствует росту рубля. Однако негативом для российской валюты является заключение Организации по запрещению химического оружия о том, что в организме Навального все-таки найдены следы отравляющего вещества из группы "новичок". Это повышает вероятность введения санкций в отношении России, но вряд ли они будут серьезными. Во многом они уже заложены в котировки рубля, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, учитывая риторику Федрезерва, Центробанк США остается пока одиноким воином за экономическую экспансию. И теперь ФРС, возможно, будет вынуждена нарастить объемы программы покупки активов на 25% или на 30% относительно реализуемых сейчас ежемесячных покупок в размере $120 млрд. Ставка на дополнительную поддержку со стороны ФРС также может защищать рынки от просадки.

Обычно должно пройти не менее недели прежде, чем какие-либо события в рамках президентской гонки отражаются во мнении избирателей, утверждают политтехнологи. Однако первые свидетельства указывают на то, что американцы не стали сочувствовать Трампу по факту его заболевания коронавирусом. Согласно свежему опросу Reuters/Ipsos, две трети избирателей заявили, что Трамп не заразился бы коронавирусом, если бы относился к пандемии более серьезно. При этом 9% скептически отнеслись к тому, что заболевание Трампа COVID-19 было правдой. Как известно из истории, сочувствие избирателей оказывает поддержку кандидатам (поддержка избирателей выросла у Эйзенхауэра, Кеннеди и Рональда Рейгана после того, как стало известно об их проблемах со здоровьем либо иной угрозе жизни). Свежий опрос RealClearPolitics указывает на то, что Байден опережает Трампа на 9 процентных пунктов. Это на 3 пункта выше, чем была Хиллари Клинтон в той же точке предвыборной гонки в 2016 году, отмечает аналитик.

Рыночная интерпретация новости о прекращении переговоров по пакету стимулов в США может в итоге оказаться позитивной, если инвесторы начнут делать ставку на то, что демократы в случае победы Байдена и получения контроля над Сенатом и Палатой представителей смогут принять куда более масштабный пакет помощи. При таком повороте настроений курс доллара может проверить на прочность нижнюю границу формируемого с июня тренда в районе 76-77 руб./$1, считает Шульгин.

В США во вторник индексы снизились на 1,3-1,6% после того, как президент США Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. "Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении в некоторых зонах с высоким уровнем заболеваемости новых карантинных мер, включая закрытие предприятий, не относящихся к жизнеобеспечивающим, ограничение работы ресторанов и религиозных собраний, пишет MarketWatch.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%, на материковом Китае продолжается праздничная неделя по случаю создания КНР), в Европе также нет единой динамики (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,02-0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,5%).

Цены на нефть снижаются в среду после двухдневного активного роста. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,23 за баррель (-1% и +3,3% во вторник), ноябрьская цена WTI - $40,14 за баррель (-1,3% и +3,7% накануне).

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

В среду инвесторы ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране (17:30 МСК).

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,954 млрд рублей (из них 3,031 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).