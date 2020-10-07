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07 октября 2020 года 11:50
Ключевые события для рынка акций РФ в среду - ITI Capital
Аналитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в среду. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будет "РусГидро" в связи с последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. "РусГидро" выплатит 0,036 руб. на обыкновенную акцию, дивидендная доходность составит 4,66%.
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Компании упоминаемые в новости: РусГидро
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07 октября 2020 года 16:01
Вторая половина сессии среды может не принести фондовым "быкам" положительных известий - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к снижению, подтверждая преждевременность открытия масштабных "длинных" позиций на рынке, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Вторая половина сессии, по мнению специалиста, в случае продолжения продаж на биржах США и нефтяных площадках также... читать дальше
.07 октября 2020 года 15:43
Москва. 7 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине вопреки негативным сигналам извне и снижению интереса глобальных инвесторов к риску. читать дальше
.07 октября 2020 года 15:37
Краткосрочные покупатели акций Полюса на текущих уровнях сталкиваются с высокими рисками - "Велес Капитал"
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что, с технической точки зрения, бумаги ПАО "Полюс" в целом смотрятся достаточно слабо и явно потеряли краткосрочный и среднесрочный стимулы к росту. "Как минимум до закрепления выше сопротивления 17000 руб. по акциям сохраняются высокие риски... читать дальше
.07 октября 2020 года 15:20
Инфляция до конца года, вероятно, сохранится вблизи 3,7-3,8%, позволяя продолжить наращивание процентного стимула для экономики, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Денис Попов отмечает, что по итогам сентября зафиксирована дефляция минус 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция... читать дальше
.07 октября 2020 года 14:37
Доллар на текущей неделе может предпринять попытку подъема к верхней границе диапазона 75-80 руб./$1 - Промсвязьбанк
Доллар на текущей неделе может предпринять попытку подъема к верхней границе диапазона 75-80 рублей, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Так, продажам в рубле может поспособствовать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам, что выльется в снижение валют развивающихся стран. "Плюс к... читать дальше
.07 октября 2020 года 14:10
Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2870-2930 пунктов, отмечается в комментарии аналитики "Фридом Финанс" Александра Осина. "Драйвером негативной динамики на рынке акций в среду выступает "медвежье" изменение котировок акций Сургутнефтегаза, Роснефти, Газпром нефти,... читать дальше
.07 октября 2020 года 13:30
Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона - Альфа-банк
Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона, поскольку поводов для оптимизма не наблюдается, говорится в обзоре Альфа-банка. "Весьма резкое решение президента Д. Трампа перенести обсуждение нового пакета стимулов на период после... читать дальше
.07 октября 2020 года 13:05
Любую просадку рынка акций в ближайшем будущем хорошо использовать для покупок, поскольку глобальные портфели инвесторов исторически остаются недоинвестированными, говорится в комментарии "Атона". Аналитики инвесткомпании по разным метрикам видят, что глобальные портфели инвесторов исторически... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:44
Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) предполагают укрепление курса рубля к доллару в среднесрочном плане, в начале 2021 года рубль может находиться в диапазоне 70-75 руб./$1, говорится в комментарии банка. Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба отмечает,... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:21
Справедливая доходность к погашению размещаемого 3 - летнего выпуска облигаций ООО "Киви финанс" серии 1P-1бо объемом 3 млрд рублей оценивается аналитиками BCS Global Markets (BCS GM) в 8,10-8,60% годовых, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Киви Финанс" (S&P: BB-; Эксперт РА:... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:05
Чистый отток иностранных инвестиций из ОФЗ за последнюю неделю составил 3 млрд рублей, что неожиданно с учетом ралли на рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что, согласно данным Национального расчетного депозитария, в понедельник позиции нерезидентов в ОФЗ сократились... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:50
Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и выпускающей пар нефтью, после того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры по новому пакету стимулов; лидируют в откате и по оборотам торгов акции "Совкомфлота" после прошедшего IPO компании. читать дальше
.07 октября 2020 года 11:26
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии. Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября,... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:22
По мнению экспертов Sber CIB, в течение дня в среду рынки могут восстановиться после падения накануне, и рубль в этом случае закрепится около 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Инвесторы ожидают публикации протокола... читать дальше
.07 октября 2020 года 10:55
Ренессанс Капитал снизил оценку акций нефтегазового сектора РФ в среднем на 9%, рейтинги не изменились
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" снизила прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ в среднем на 9% с учетом изменений в налоговом режиме, говорится в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендации для этих бумаг остались без... читать дальше
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