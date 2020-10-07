Справедливая доходность размещаемых бондов "Киви финанс" находится в пределах 8,10-8,60% - BCS GM

Справедливая доходность к погашению размещаемого 3 - летнего выпуска облигаций ООО "Киви финанс" серии 1P-1бо объемом 3 млрд рублей оценивается аналитиками BCS Global Markets (BCS GM) в 8,10-8,60% годовых, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Киви Финанс" (S&P: BB-; Эксперт РА: ruA+) 8 октября будет собирать заявки на 3 - летний выпуск облигаций серии 1P-1бо объемом RUB 3 млрд. Ориентир по купону установлен не выше 9,15%, что транслируется в доходность не более 9,47%, отмечается в материале инвесткомпании. "На наш взгляд, целесообразно сравнить Киви с такими компаниями, как Балтийский лизинг (Fitch: BB; Эксперт РА: ruA) и РЕСО-Лизинг (S&P: ВВ+; Эксперт РА: ruA+). Их облигации сопоставимой дюрации торгуются с доходностью около 7,10%. Учитывая дебют "Киви Финанс" на рынке и разницу в рейтингах, премия, на наш взгляд, должна находиться в диапазоне 100-150 б.п. Таким образом, мы оцениваем справедливую доходность к погашению в 8,10-8,60%, что транслируется в ставку купона 7,86-8,34%", - полагают эксперты BCS GM.

Основную часть бизнеса компании составляют платежные сервисы - около 82% консолидированной чистой выручки, отмечается в аналитическом материале. QIWI обслуживает более 32 млн клиентов, 20 млн виртуальных кошельков с совокупным оборотом более RUB 1,5 трлн за последние 12 месяцев (по данным за 1П20). Вместе с тем 39% оборота - денежные переводы, 29% - электронная коммерция, 17% - финансовые сервисы, 12% - телекоммуникации. Парк платежных терминалов и киосков насчитывает более 118 тыс. с долей на рынке небанковских терминалов - 78%, по данным компании. Исторически основной фокус компании был на обслуживании физлиц. Однако в последние годы QIWI активно диверсифицирует бизнес, развивая В2В решения, интегрированные с экосистемой компании, в том числе предоставление услуги и сервисов для самозанятых, а также гарантийное и факторинговое направления.

"Чистая выручка (с учетом транзакционных расходов) в 1П20 года выросла на 20% г/г до RUB 13,1 млрд, из которых 82% приходится на комиссии за платежные операци, - подчеркивают эксперты BCS GM. - Рентабельность EBITDA по чистой выручке за 1П20 составила 47%. Долговая нагрузка компании низкая - отношение Долг/EBITDA составило 0,3х. Ликвидность на хорошем уровне: денежные средства (RUB 33,6 млрд) покрывают долг (RUB 2,9 млрд) и остатки на счетах клиентов (RUB 21,5 млрд). Из рисков мы отмечаем растущую конкуренцию на рынке платежных сервисов, тенденцию к усилению регуляторного давления, что может привести к снижению рентабельности. Влияние пандемии мы считаем умеренно негативным: снижаются объемы ставок на спорт и бизнеса самозанятых, что окажет давление на динамику выручки за 2020г".

По оценкам Эксперт РА, в сегменте виртуальной электронной коммерции и ставок на спортивные мероприятия КИВИ занимает около трети рынка, а в классических денежных переводах - 13%. С 2013 г. акции компании (QIWI plc) торгуются на Nasdaq и Московской бирже, капитализация составляет примерно $1,1 млрд. Основные акционеры: Банк "Открытие" с долей 34% в капитале, Сергей Солонин (17%), Борис Ким (2%), а в свободном обращении - 47%.