Вероятно умеренное укрепление рубля в среду - Sber CIB

По мнению экспертов Sber CIB, в течение дня в среду рынки могут восстановиться после падения накануне, и рубль в этом случае закрепится около 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС США – возможно, он позволит понять, рассматривает ли американский регулятор возможность масштабного стимулирования и при каких сценариях.

Брент в среду может протестировать уровень $41,6/барр., а если он не устоит, то возможно отступление до $41/барр. По мнению аналитиков Sber CIB, снижение цен на нефть вполне возможно, т. к. президент США Дональд Трамп решил прекратить переговоры с демократами о новых мерах стимулирования экономики, а товарные запасы нефти в США, вероятно, увеличились.

Позитивный внешний фон и укрепление рубля во вторник способствовали снижению доходности ОФЗ. В случае высокого спроса на аукционе Минфина в среду доходности среднесрочных ОФЗ, по мнению аналитиков Sber CIB, по итогам дня могут снизиться на 2-3 б. п. По оценке Sber CIB, Минфин может в среду разместить ОФЗ на сумму около 180 млрд руб.