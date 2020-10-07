Рост нефти в краткосрочной перспективе еще может продолжиться - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии.

Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября, снижаются после двух дней роста. Ухудшению настроений на финансовых рынках послужило распоряжение американского президента Дональда Трампа прекратить переговоры по очередному пакету стимулов и вернуться к этому вопросу после выборов 3 ноября, отмечает аналитик Анна Зайцева. Вместе с тем, отмечает она, политическая борьба в США усиливается, что привносит дополнительную волатильность на рынки, в том числе в нефтяной сегмент. Так, во вторник Трамп обещал рассекретить документы о своих "связях" с Россией, а также переписку бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.

"Что касается непосредственно рынка нефти, в Норвегии забастовка рабочих нефтегазовой отрасли была продлена до 10 октября. Если к этому времени вопрос с заработной платой не будет урегулирован, работы могут быть остановлены еще на четырех месторождениях. Напомним, что сейчас добыча не ведется на шести месторождениях, суммарный объем производства которых составляет порядка 330 тыс. баррелей в сутки нефтяного эквивалента, или 8% от всего добываемого в Норвегии объема нефти, - обращает внимание Зайцева. - Помимо этого, из-за надвигающегося на Мексиканский залив урагана "Дельта" ряд компаний эвакуировал своих рабочих с нефтяных платформ (уже шестой раз за этот год). Следует отметить, что на месторождения в данном регионе приходится около 17% всей добычи в США".

Эксперт при этом указывает, что обозначенные факторы имеют временный характер и уже нашли свое отражение в нефтяных ценах, и их дальнейшее влияние на котировки "черного золота", скорее всего, будет ограниченным.

В то же время, предупреждает Зайцева, из-за пандемии коронавируса риски со стороны спроса на рынке нефти сохраняются на довольно высоком уровне. Так, обнародованные во вторник в США данные от Американского института нефти (API) показали прирост запасов нефти в стране по итогам недели, завершившейся 2 октября, на 951 тыс. баррелей в сравнении с сокращением на 0,831 млн баррелей неделе ранее, тогда как прогнозировалось увеличение показателя на 0,4 млн баррелей. В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, и для стабилизации нефтяных цен могут потребоваться дополнительные меры со стороны ОПЕК+, отмечает специалист.

"Котировки Brent продолжают тестировать уровень $42 за баррель. Положение стохастических линий все еще благоприятно для покупок, в связи с чем в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться", - указывает аналитик "ФИНАМа".