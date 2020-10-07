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07 октября 2020 года 11:26
Рост нефти в краткосрочной перспективе еще может продолжиться - "ФИНАМ"
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии. Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября, снижаются после двух дней роста. Ухудшению настроений на финансовых рынках послужило распоряжение американского президента Дональда Трампа прекратить переговоры по очередному пакету стимулов и вернуться к этому вопросу после выборов 3 ноября, отмечает аналитик Анна Зайцева. Вместе с тем, отмечает она, политическая борьба в США усиливается, что привносит дополнительную волатильность на рынки, в том числе в нефтяной сегмент. Так, во вторник Трамп обещал рассекретить документы о своих "связях" с Россией, а также переписку бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер. "Что касается непосредственно рынка нефти, в Норвегии забастовка рабочих нефтегазовой отрасли была продлена до 10 октября. Если к этому времени вопрос с заработной платой не будет урегулирован, работы могут быть остановлены еще на четырех месторождениях. Напомним, что сейчас добыча не ведется на шести месторождениях, суммарный объем производства которых составляет порядка 330 тыс. баррелей в сутки нефтяного эквивалента, или 8% от всего добываемого в Норвегии объема нефти, - обращает внимание Зайцева. - Помимо этого, из-за надвигающегося на Мексиканский залив урагана "Дельта" ряд компаний эвакуировал своих рабочих с нефтяных платформ (уже шестой раз за этот год). Следует отметить, что на месторождения в данном регионе приходится около 17% всей добычи в США". Эксперт при этом указывает, что обозначенные факторы имеют временный характер и уже нашли свое отражение в нефтяных ценах, и их дальнейшее влияние на котировки "черного золота", скорее всего, будет ограниченным. В то же время, предупреждает Зайцева, из-за пандемии коронавируса риски со стороны спроса на рынке нефти сохраняются на довольно высоком уровне. Так, обнародованные во вторник в США данные от Американского института нефти (API) показали прирост запасов нефти в стране по итогам недели, завершившейся 2 октября, на 951 тыс. баррелей в сравнении с сокращением на 0,831 млн баррелей неделе ранее, тогда как прогнозировалось увеличение показателя на 0,4 млн баррелей. В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, и для стабилизации нефтяных цен могут потребоваться дополнительные меры со стороны ОПЕК+, отмечает специалист. "Котировки Brent продолжают тестировать уровень $42 за баррель. Положение стохастических линий все еще благоприятно для покупок, в связи с чем в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться", - указывает аналитик "ФИНАМа".
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07 октября 2020 года 16:01
Вторая половина сессии среды может не принести фондовым "быкам" положительных известий - "Велес Капитал"
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.07 октября 2020 года 15:43
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.07 октября 2020 года 15:37
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.07 октября 2020 года 14:37
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.07 октября 2020 года 14:10
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.07 октября 2020 года 13:30
Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона - Альфа-банк
Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона, поскольку поводов для оптимизма не наблюдается, говорится в обзоре Альфа-банка. "Весьма резкое решение президента Д. Трампа перенести обсуждение нового пакета стимулов на период после... читать дальше
.07 октября 2020 года 13:05
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.07 октября 2020 года 12:44
Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) предполагают укрепление курса рубля к доллару в среднесрочном плане, в начале 2021 года рубль может находиться в диапазоне 70-75 руб./$1, говорится в комментарии банка. Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба отмечает,... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:21
Справедливая доходность к погашению размещаемого 3 - летнего выпуска облигаций ООО "Киви финанс" серии 1P-1бо объемом 3 млрд рублей оценивается аналитиками BCS Global Markets (BCS GM) в 8,10-8,60% годовых, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Киви Финанс" (S&P: BB-; Эксперт РА:... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:05
Чистый отток иностранных инвестиций из ОФЗ за последнюю неделю составил 3 млрд рублей, что неожиданно с учетом ралли на рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что, согласно данным Национального расчетного депозитария, в понедельник позиции нерезидентов в ОФЗ сократились... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:50
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в среду. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будет "РусГидро" в связи с последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. "РусГидро" выплатит 0,036 руб. на... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:50
Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и выпускающей пар нефтью, после того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры по новому пакету стимулов; лидируют в откате и по оборотам торгов акции "Совкомфлота" после прошедшего IPO компании. читать дальше
.07 октября 2020 года 11:22
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.07 октября 2020 года 10:55
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Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" снизила прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ в среднем на 9% с учетом изменений в налоговом режиме, говорится в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендации для этих бумаг остались без... читать дальше
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