Brent, вероятно, продолжит колебания в диапазоне $39-44 за баррель - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром среды теряют порядка 1,5% после уверенного повышения во вторник, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. В Американском институте нефти сообщили о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе на 1 млн баррелей, в то время как от отчета Минэнерго США в среду ждут данных об увеличении запасов примерно на 300 тыс. баррелей. "Статистика способствует продолжению колебаний цен в рамках диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, к верхним границам которых они пытались приблизиться во вторник", - отмечает Кожухова в комментарии инвесткомпании.