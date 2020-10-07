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07 октября 2020 года 10:55

Ренессанс Капитал снизил оценку акций нефтегазового сектора РФ в среднем на 9%, рейтинги не изменились

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" снизила прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ в среднем на 9% с учетом изменений в налоговом режиме, говорится в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендации для этих бумаг остались без изменений.

Для акций и депозитарных расписок ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN), ПАО "Татнефть" и ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP), а также для привилегированных акций ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), была подтверждена рекомендация "покупать". Для акций и депозитарных расписок ПАО "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), а также для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Сургутнефтегаза" и привилегированных акций ПАО "Транснефти" (MOEX: TRNF), была оставлена рекомендация "держать".

"Налоговый режим для нефтегазового сектора РФ претерпел существенные изменения. Мы по-прежнему считаем, что изменения больше всего коснутся "Татнефти" (MOEX: TATN), "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа", при этом "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" существенно не пострадают", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Роснефть - 490,0 (текущая цена - 386,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (для депозитарных расписок; цены в долларах) - 6,3 (текущая цена - 5,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 5300,0 (текущая цена - 4426,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для депозитарных расписок; цены в долларах) - 67,9 (текущая цена - 56,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 300,0 (текущая цена - 290,2), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для депозитарных расписок; цены в долларах) - 19,2 (текущая цена - 18,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 100 (текущая цена - 35,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для депозитарных расписок; цены в долларах) - 12,8 (текущая цена - 4,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для "префов"; цены в рублях) - 100,0 (текущая цена - 39,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 650,0 (текущая цена - 464,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для депозитарных расписок; цены в долларах) - 50,0 (текущая цена - 35,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для "префов"; цены в рублях) - 650,0 (текущая цена - 445,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром - 220,0 (текущая цена - 169,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром (для депозитарных расписок; цены в долларах) - 5,6 (текущая цена - 4,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 1260,0 (текущая цена - 1063,2), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для депозитарных расписок; цены в долларах) - 161,4 (текущая цена - 137,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Транснефть (для "префов"; цены в рублях) - 192000,0 (текущая цена - 145600,0), рекомендация - покупать.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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