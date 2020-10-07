Brent в среду может вернуться в диапазон $40-42/барр. - Промсвязьбанк

Brent в среду будет находиться под давлением, возможен возврат в диапазон $40-42/барр., отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.

"Рынок нефти все еще поддерживается за счет краткосрочных факторов: урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии, - подчеркивает Крылова. - Все это ограничивает добычу нефти, снижая навес предложения, но - временно. В минус нефти играет неожиданно резкое прекращение Д.Трампом всех переговоров по стимулам для экономики США до выборов в ноябре и невнятная статистика по запасам от API. Так, запасы сырой нефти выросли на 0,9 млн барр., запасы бензинов сократились на 0,8 млн барр., дистиллятов - на 1 млн барр. В среду в фокусе статистика от Минэнерго США. Ждем схожих результатов с API. Полагаем, что нефть Brent будет находиться под давлением, учитывая негатив по стимулам. Рассчитываем на возврат в 40-42 долл./барр.".