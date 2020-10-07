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07 октября 2020 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 7 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы резко опустились по итогам торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. "Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал Трамп в Twitter. Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

Помимо этого, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении в некоторых зонах с высоким уровнем заболеваемости новых карантинных мер, включая закрытие предприятий, не относящихся к жизнеобеспечивающим, ограничение работы ресторанов и религиозных собраний.

Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продолжают повышаться третий день подряд. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,9%. Южнокорейский Kospi к 8:52 МСК поднялся на 1,6%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный валютный рейтинг Южной Кореи на уровне "АА-", прогноз - "стабильный". Аналитики прогнозируют сокращение ВВП страны по итогам 2020 года на 1,1% и подъема в следующем году на 3,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,25%. Днем ранее правительство страны представило проект федерального бюджета на 2020-2021 фингод, в рамках которого были озвучены новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,08%.

В свою очередь цены на нефть в среду снижаются, продемонстрировав уверенный рост по итогам двух предыдущих торговых сессий. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $42,16 за баррель, что на 1,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,3%, до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,09 за баррель, что на 1,43% ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на 3,7% - до $40,67 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Во вторник президент страны Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,46 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,055 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 октября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 706,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,9%), "АФК Система-1Р-11" (+0,44%) и "ЧТПЗ БО-001Р-04" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-1,3%), "Газпром БО-22" (-0,8%) и "ЕвроХим-001P-03" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Тойота банк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-001P-04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. Ставка купона была установлена на уровне 5,9% годовых. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре 2019 года. Он разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 7,2% годовых.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) планирует 7 октября с 11:00 МСК до 13:00 МСК принимать заявки инвесторов на облигации серии 002P-05R. Параметры выпуска пока не раскрываются. Техразмещение облигаций запланировано на 14 октября. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,75% годовых.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует во второй половине октября провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июне текущего года. Тогда ПСБ разместил выпуск 2-летних бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых. Это стало первым рыночным размещением ПСБ по открытой подписке со времени санации.

АО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 7% годовых. Компания разместила выпуск объемом 1 млрд рублей в октябре 2016 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску 21 октября предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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