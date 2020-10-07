Понижение индекса Мосбиржи на открытии торгов среды составит 0,3-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду утром отыграет наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке и слабое закрытие рынка акций в США, его снижение составит 0,3-0,7%, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в районе 2875-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2900, 2910 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке и слабое закрытие рынка акций в США. Позднее индекс может стабилизироваться вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов среды останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос. Цены на "черное золото" могут заметно колебаться в связи с предстоящей публикацией официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск).