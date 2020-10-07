Утренние прогнозы: открытие торгов пройдет со знаком "минус"

В среду аналитики прогнозируют негативное начало отечественных фондовых торгов, в дальнейшем рынок будет ждать внешних сигналов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций РФ пройдет с минусом, но в дальнейшем есть сильная вероятность продолжения роста западных фьючерсов, за которыми пойдет и отечественный фондовый рынок".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В среду, учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс Мосбиржи способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов. При этом поддержку может не оказать и динамика нефтяных котировок".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в районе 2875-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2900, 2910 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке и слабое закрытие рынка акций в США. Позднее индекс может стабилизироваться вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".