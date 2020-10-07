07 октября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: открытие торгов пройдет со знаком "минус"
В среду аналитики прогнозируют негативное начало отечественных фондовых торгов, в дальнейшем рынок будет ждать внешних сигналов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка акций РФ пройдет с минусом, но в дальнейшем есть сильная вероятность продолжения роста западных фьючерсов, за которыми пойдет и отечественный фондовый рынок".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "В среду, учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и негативное влияние геополитики, индекс Мосбиржи способен откатиться к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов. При этом поддержку может не оказать и динамика нефтяных котировок".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,7%, в районе 2875-2885 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2860, 2850 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2900, 2910 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке и слабое закрытие рынка акций в США. Позднее индекс может стабилизироваться вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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07 октября 2020 года 16:01
Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к снижению, подтверждая преждевременность открытия масштабных "длинных" позиций на рынке, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Вторая половина сессии, по мнению специалиста, в случае продолжения продаж на биржах США и нефтяных площадках также... читать дальше
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07 октября 2020 года 15:37
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что, с технической точки зрения, бумаги ПАО "Полюс" в целом смотрятся достаточно слабо и явно потеряли краткосрочный и среднесрочный стимулы к росту. "Как минимум до закрепления выше сопротивления 17000 руб. по акциям сохраняются высокие риски... читать дальше
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07 октября 2020 года 15:20
Инфляция до конца года, вероятно, сохранится вблизи 3,7-3,8%, позволяя продолжить наращивание процентного стимула для экономики, говорится в обзоре Промсвязьбанка.
Аналитик банка Денис Попов отмечает, что по итогам сентября зафиксирована дефляция минус 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция... читать дальше
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07 октября 2020 года 14:37
Доллар на текущей неделе может предпринять попытку подъема к верхней границе диапазона 75-80 рублей, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Так, продажам в рубле может поспособствовать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам, что выльется в снижение валют развивающихся стран.
"Плюс к... читать дальше
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07 октября 2020 года 14:10
Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2870-2930 пунктов, отмечается в комментарии аналитики "Фридом Финанс" Александра Осина.
"Драйвером негативной динамики на рынке акций в среду выступает "медвежье" изменение котировок акций Сургутнефтегаза, Роснефти, Газпром нефти,... читать дальше
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07 октября 2020 года 13:30
Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона, поскольку поводов для оптимизма не наблюдается, говорится в обзоре Альфа-банка.
"Весьма резкое решение президента Д. Трампа перенести обсуждение нового пакета стимулов на период после... читать дальше
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07 октября 2020 года 13:05
Любую просадку рынка акций в ближайшем будущем хорошо использовать для покупок, поскольку глобальные портфели инвесторов исторически остаются недоинвестированными, говорится в комментарии "Атона".
Аналитики инвесткомпании по разным метрикам видят, что глобальные портфели инвесторов исторически... читать дальше
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07 октября 2020 года 12:44
Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) предполагают укрепление курса рубля к доллару в среднесрочном плане, в начале 2021 года рубль может находиться в диапазоне 70-75 руб./$1, говорится в комментарии банка.
Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба отмечает,... читать дальше
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07 октября 2020 года 12:21
Справедливая доходность к погашению размещаемого 3 - летнего выпуска облигаций ООО "Киви финанс" серии 1P-1бо объемом 3 млрд рублей оценивается аналитиками BCS Global Markets (BCS GM) в 8,10-8,60% годовых, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"Киви Финанс" (S&P: BB-; Эксперт РА:... читать дальше
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07 октября 2020 года 12:05
Чистый отток иностранных инвестиций из ОФЗ за последнюю неделю составил 3 млрд рублей, что неожиданно с учетом ралли на рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".
Специалисты отмечают, что, согласно данным Национального расчетного депозитария, в понедельник позиции нерезидентов в ОФЗ сократились... читать дальше
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07 октября 2020 года 11:50
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в среду.
Как говорится в обзоре компании, в фокусе будет "РусГидро" в связи с последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. "РусГидро" выплатит 0,036 руб. на... читать дальше
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07 октября 2020 года 11:50
Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и выпускающей пар нефтью, после того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры по новому пакету стимулов; лидируют в откате и по оборотам торгов акции "Совкомфлота" после прошедшего IPO компании. читать дальше
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07 октября 2020 года 11:26
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии.
Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября,... читать дальше
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07 октября 2020 года 11:22
По мнению экспертов Sber CIB, в течение дня в среду рынки могут восстановиться после падения накануне, и рубль в этом случае закрепится около 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Инвесторы ожидают публикации протокола... читать дальше
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07 октября 2020 года 10:55
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" снизила прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ в среднем на 9% с учетом изменений в налоговом режиме, говорится в обзоре инвесткомпании.
Между тем рекомендации для этих бумаг остались без... читать дальше
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