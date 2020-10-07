Нефть дешевеет после уверенного двухдневного роста

Американские фондовые индексы резко опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продолжают повышаться. Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются.

Американские фондовые индексы резко опустились по итогам торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов.

"Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

Ранее во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором отметила необходимость немедленных решительных мер, "чтобы предупредить экономическую катастрофу из-за разорения, вызванного пандемией коронавируса", пишет CNBC.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, в свою очередь, предупредил о рисках для экономики страны из-за отсутствия новых стимулов. "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

Помимо этого, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении в некоторых зонах с высоким уровнем заболеваемости новых карантинных мер, включая закрытие предприятий, не относящихся к жизнеобеспечивающим, ограничение работы ресторанов и религиозных собраний, пишет MarketWatch.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе увеличился на 5,8% и составил $67,1 млрд по сравнению с пересмотренным июльским показателем в $63,37 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $66,1 млрд с предварительно объявленных $63,56 млрд в июле (на 3,9%). Респонденты MarketWatch прогнозировали подъем на 4,9% - до $66,7 млрд.

По итогам торгов в понедельник рынок акций США вырос благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента Дональда Трампа и надеждам на принятие новых мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса. Значение Dow Jones увеличилось на 1,68%, S&P 500 - на 1,8%. Nasdaq прибавил 2,32%.

Лидерами падения среди компонентов индекса Dow Jones во вторник стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Apple Inc. (SPB: AAPL), которые подешевели на 6,7% и 2,9% соответственно. Boeing в ежегодном прогнозе, опубликованном во вторник, сообщил, что ожидает падения спроса на пассажирские самолеты на 11% в ближайшее десятилетие.

Котировки AMC Entertainment Holdings Inc. упали на 1,9%, хотя компания заявила, что не планирует снова закрывать кинотеатры, которые уже возобновили работу. По данным AMC, в данный момент в США работают более 80% кинотеатров сети, в Европе - более 90% кинотеатров, в то время как на Ближнем Востоке вновь открылись все кинотеатры.

Акции Alexion Pharmaceuticals (SPB: ALXN) Inc. подорожали на 0,7%. Биофармацевтическая компания заявила, что планирует в отчете за третий квартал повысить прогноз выручки в 2020 году более чем на $200 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 375,88 пункта (1,34%) - до 27772,76 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 47,68 пункта (1,4%) и составил 3360,95 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 177,88 пункта (1,57%) - до 11154,6 пункта.

Фондовые индексы большинства государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продолжают повышаться третий день подряд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:49 МСК опустился на 0,1%.

Поддержку рынку, который в начале торгов демонстрировал более значительное падение, оказало заявление главы Банка Японии Харухико Куроды, что ухудшение экономических условий в Азии из-за пандемии COVID-19 было умеренным по сравнению с другими регионами мира, сообщает Trading Economics.

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снижается на 0,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,1%,

Между тем дорожают бумаги автомобильных Toyota Motor и Nissan Motor - соответственно на 0,3% и 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:50 МСК уменьшился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%.

В число лидеров роста в ходе торгов в Гонконге входят акции производителей чипов AAC Technologies Holdings Inc. (+3,8%%) и Sunny Optical Technology Group Co. (+5%).

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повышается на 0,9%, онлайн-ритейлера Alibaba - на 2,9%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 1,2%.

При этом дешевеют бумаги страховщиков Ping An Insurance (-0,4%) и China Life Insurance (-0,3%), а также автопроизводителя Geely Automobile (-0,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:52 МСК поднялся на 1,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет в ходе торгов на 1,4%, автопроизводители Hyundai Motor Co. - на 0,3%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный валютный рейтинг Южной Кореи на уровне "АА-", прогноз - "стабильный". Аналитики прогнозируют сокращение ВВП страны по итогам 2020 года на 1,1% и подъема в следующем году на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,25%.

Днем ранее правительство страны представило проект федерального бюджета на 2020-2021 фингод, в рамках которого были озвучены новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются, продемонстрировав уверенный рост по итогам двух предыдущих торговых сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в среду составляет $42,03 за баррель, что на $0,62 (1,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,36 (3,3%), до $42,65 за баррель, после скачка на 5,1% днем ранее.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,94 за баррель, что на $0,73 (1,79%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $1,45 (3,7%) - до $40,67 за баррель. Днем ранее их рост составил 5,9%.

Поддержку рынку во вторник оказали новости о приближении к побережью США в Мексиканском заливе урагана "Дельта", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, свидетельствуют данные Национального центра слежения за ураганами. Согласно прогнозам, юга США ураган достигнет в четверг или пятницу утром.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Обеспокоенность по поводу предложения также вызывает забастовка рабочих в Норвегии, из-за которой Equinor ранее приостановила добычу на четырех месторождениях в Северном море.

Инвесторы продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Во вторник президент страны Дональд Трамп сообщил о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов.

Помимо этого, трейдеры в среду ожидают публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.