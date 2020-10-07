Рубль начнет торги среды с попыток роста - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что в среду перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, продажам в рубле будет способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 1,2%, отступив в район $42 за баррель. С другой стороны, его поддержит динамика валют развивающихся стран, которые с утра предпринимают попытки роста, говорится в комментарии банка.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль отступит ниже 78,3 руб./$1. Однако в дальнейшем на ухудшении внешней конъюнктуры продажи в национальной валюте могут усилиться, что приведет к росту доллара. При этом на горизонте ближайших сессий ожидаем сохранения американской валютой позиций в верхней половине диапазона 75-80 руб./$1", - пишет Зварич.