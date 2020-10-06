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06 октября 2020 года 20:00

Рынок акций РФ к концу торгов вторника растерял половину дневного роста, но остался в плюсе

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ к концу торгов вторника растерял половину дневного роста на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках, но остался в плюсе благодаря активному повышению цен на нефть; при этом укрепляющийся рубль оказал дополнительную поддержку индексу РТС.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2892,99 пункта (+0,38%), индекс РТС - 1168,56 пункта (+0,92%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 3,6%. При этом рубль укрепился до 78 руб./$1 против 78,4 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" 5 октября.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL)(+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), обыкновенные акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту российских акций во вторник способствовала благоприятная конъюнктура мировых рынков капитала, и прежде всего активно растущие цены на нефть, что позитивно также и для динамики российского рубля. При этом европейские фондовые индикаторы, снижавшиеся в начале дня, ближе к вечеру вторника смогли выйти в плюс. Вместе с тем американские фондовые индексы преимущественно снижаются в начале торгов 6 октября, теряя 0,2-0,4%.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, но не достигли соглашения. Пелоси и Мнучин планируют возобновить обсуждения во вторник. Трамп, тем временем, был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19, и продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме.

Экономике США необходимы новые бюджетные стимулы, хотя восстановление после вспышки коронавируса пока было уверенным, заявил во вторник председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления на ежегодной встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). "Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал Пауэлл. "Восстановление будет сильнее и быстрее, если денежно-кредитная и бюджетная политика продолжат работать бок о бок, чтобы поддержать экономику, пока худшее не будет позади", - добавил глава американского ЦБ.

Глава ФРС отметил значение бюджетных стимулов, принятых в марте и апреле, назвав их "несомненно самым масштабным и передовым ответом на экономический кризис со времен Великой депрессии". По его словам, они позволили экономике уверенно восстановиться от "катастрофы", вызванной пандемией, однако необходимы новые меры поддержки, поскольку перспективы остаются неопределенными. Пауэлл также заявил о преждевременности отмены экстренных мер денежно-кредитной политики, которые ФРС приняла в начале пандемии. "С самого начала мы знали, что наступит время отменить эти механизмы. Но это время еще не пришло. Но когда время придет, мы их отменим", - пояснил он.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов принять новые меры для содействия восстановлению экономики еврозоны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе опустить базовую процентную ставку по депозитам, уже находящуюся в отрицательной зоне, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью The Wall Street Journal. По словам Лагард, восстановление экономики еврозоны "выглядит немного менее устойчивым" в условиях второй волны COVID-19 в таких странах, как Франция и Испания, и объем ВВП региона не вернется к докризисным уровням до конца 2022 года. Лагард отметила, что мировым центробанкам необходимо сохранять мягкую политику, которая поддерживала бы меры бюджетного стимулирования. "Мы готовы использовать все инструменты, которые обеспечат наиболее эффективный результат", - заявила она.

В свою очередь цены на нефть уверенно растут благодаря ряду факторов, включая перспективы принятия новых стимулов в США и оптимизм по поводу состояния здоровья Дональда Трампа. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК во вторник составила $42,45 за баррель, что на 2,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросла на 3,26% - до $40,5 за баррель.

Норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих. На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Тем временем компании, добывающие нефть и газ на шельфе США в Мексиканском заливе, в понедельник начали эвакуацию рабочих из-за угрозы тропического шторма "Дельта", пишет S&P Global Platts. По прогнозу Национального центра по слежению за ураганами, шторм может во вторник перерасти в ураган, а к утру пятницы он достигнет побережья штата Луизиана.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе ввиду благоприятных внешних факторов, повышения отдельных акций и стабилизации рубля. В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс МосБиржи транспорта. В наиболее значительном минусе находился индекс МосБиржи металлов и добычи. Интерес к бумагам золотодобытчиков в последние дни не столь высок, так как золото потеряло импульс к росту, хотя и удерживается выше психологически важной отметки $1900 за унцию. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ преимущественно снижались. На рынке ждали продолжения переговоров по пакету налогово-бюджетных стимулирующих мер, важность которых в своем выступлении в очередной раз подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл. Предвыборные опросы, тем временем, продолжают показывать преимущество Байдена перед Трампом, что на данный момент воспринимается инвесторами как позитивный сигнал в свете перспектив новых поддерживающих экономику мер. В то же время переход власти к демократам может означать увеличение налоговой нагрузки на высокотехнологичный сектор.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин отмечает, что пять отраслевых индексов "Мосбиржи" выросли и три упали. Транспортный сектор продемонстрировал наиболее существенное увеличение, до этого он несколько дней был в аутсайдерах. Индекс металлов и добычи показал максимальную негативную динамику. На фоне попыток цен на золото уйти ниже $1900 за унцию акции золотодобытчиков оказались сегодня в списке аутсайдеров среди индексных бумаг. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) дешевел 5 торговых дней подряд и упал до минимумов с конца марта. Бумага стала выглядеть перепроданной, поэтому сегодня наблюдали коррекцию.

Американский рынок акций ждет следующей порции денег в виде нового пакета стимулов. Произошедшая в сентябре коррекция, когда индекс S&P 500 обвалился почти на 10%, оказалась краткосрочной и неглубокой, констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "С конца сентября рынок нашел поддержку благодаря заметным продвижениям в принятии законопроекта о новых фискальных стимулах. Ралли, наблюдающееся на финансовых рынках с апреля этого года, было обусловлено запуском беспрецедентно масштабных монетарных и фискальных стимулов, которые вызвали большой прирост долларовой денежной массы, приблизительно на 20% в годовом выражении", - считает аналитик Райффайзенбанка.

"По данным СМИ, демократы и республиканцы близки к принятию пакета стимулов в объеме $2,2 трлн, чтобы не допустить распространения негативных эффектов от начавшейся второй волны COVID-19, а также от окончания 1 октября срока действия предыдущего фискального пакета. Ухудшающееся состояние экономики в условиях второй волны коронавируса, скорее всего, подтолкнет обе стороны к более быстрому принятию компромисса, чтобы не допустить обвала на рынках в преддверии президентских выборов. Участники финансового рынка считают именно такой исход базовым. Позитивная динамика S&P 500 и золота в последние дни свидетельствует о том, что в цены уже закладывается предполагаемый рост долларовой денежной массы от нового пакета фискальных стимулов", - отмечает Порывай.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной дневной сессии вторника составил 73,02 млрд рублей (из них 17,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,25 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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