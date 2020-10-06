Скачок доходности американских облигаций подвел USD к уровню поддержки - Saxo Bank

Скачок доходности американских облигаций подвел USD к уровню поддержки, и если доходности в США продолжат расти, то снижение доллара может остановиться, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди.

"Самым значительным рыночным событием текущей недели стала резкая распродажа казначейских облигаций США по всей кривой доходности, последовавшая за периодом спячки, - отмечает эксперт банка. - Каковы основные движущие силы? Удовлетворил ли рынки уверенный отскок экономических данных по США (вчерашний индекс ISM в сфере услуг за сентябрь составил 57,8) и рост вероятности соглашения по стимулированию благодаря возврату Трампа в Белый дом и его позиции в пользу такого соглашения? Или дело в том, что Байден увеличивает свой отрыв в рейтингах и предполагается, что демократы, получив президентский пост и Сенат, смогут в первые же сто дней провести многотриллионный пакет стимулирования и этим намного повысят инфляцию, оставив при этом учетную ставку ФРС около нуля?"

По мнению Харди, долларом в любом случае явно движет расчет рынка на будущую инфляцию. Байденовский фактор кажется более вероятной причиной. Доходности американских гособлигаций в понедельник подскочили по всей кривой, но особенно резко - на длинном конце: 10-летние поднялись выше уровня сопротивления 0,75%, а 30-летние выше важной отметки 1,50%. Кроме того, чем больше отрыв демократов по данным опросов, тем менее вероятно, что заявления Трампа о фальсификации выборов смогут привести к неопределенности на сколько-нибудь значительное время после дня голосования.

"Между тем, если доходности в США продолжат расти, то рисковые настроения могут пойти под откос, а снижение доллара - остановиться. Трудно сказать, каков баланс рисков, но акции в Европе сегодня пошли вниз после вчерашнего прироста: предположительно, это связано с быстрым возвращением Трампа в Белый дом (в какой-то степени его нормальное состояние на день голосования уменьшает риск хаоса вокруг выборов)", - полагает эксперт Saxo Bank.