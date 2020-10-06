Цены евробондов РФ во вторник снижаются вслед за котировками US Treasuries

Москва. 6 октября. Котировки российских еврооблигаций снижаются во вторник вслед за динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries). Участники рынка постепенно закрывают позиции в ожидании дополнительной информации о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа и принятия новой программы стимулирования американской экономики. Это в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 12,5 базисного пункта по отношению к закрытию 5 октября и к 18:10 МСК вторника составила 116,0% от номинала, что соответствует доходности 2,04% годовых (рост на 3,3 базисного пункта по отношению к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 0,78 базисного пункта, опустившись до отметки 102,06% от номинала (доходность повысилась на 0,4 пункта и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2,9 базисного пункта, составив 190,4 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году уменьшились на 45,2 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,17% от номинала (доходность выросла на 2,2 пункта - до 3,4% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году упали на 30,6 базисного пункта, опустившись до 134,28% от номинала (доходность увеличилась на 1,6 пункта и составила 3,37% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 6,8 базисного пункта, до 114,65% от номинала (доходность увеличилась на 1,1 базисного пункта, до 1,99% годовых), с погашением в 2023 году - уменьшились на 3,2 базисного пункта, до 109,98% от номинала (их доходность увеличилась на 0,7 пункта и составила 1,4% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году уменьшился в цене на 50 базисных пунктов, подешевев до 133,13% от номинала (доходность увеличилась на 2,4 базисного пункта и составила 3,36% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году опустился в цене на 10,9 базисного пункта - до 112,77% от номинала (доходность повысилась на 1,6 пункта, до 2,19% годовых).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин, российские еврооблигации торгуются во вторник в красной зоне, прибавляя в доходности в среднем 1-3 базисных пункта. "Рост котировок Brent и повышение спроса на евробонды развивающихся стран на ожиданиях новых бюджетных стимулов в США не дают поводов для продаж российских еврооблигаций. Во вторник евробонды большинства ЕМ растут в цене. Коррекцию в российских евробондах мы связываем с реакцией на рост доходности десятилетних US Treasuries сразу на 8 базисных пунктов, который наблюдался в понедельник, а также с ростом геополитических рисков в регионе СНГ", - отмечает Монастыршин.