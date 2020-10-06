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06 октября 2020 года 18:20

Рынки энергоносителей должны фундаментально сузиться - Julius Baer

Цены на энергоносители выросли на фоне рисков на стороне предложения, надежд на стимулирование экономики и признаков восстановления спроса, отмечается в комментарии Julius Baer. В то время как риски на стороне предложения, связанные с штормами и забастовками, являются временным явлением, рынки энергоносителей, по мнению эксперта банка Норберта Рюкера, должны фундаментально сузиться, поскольку спрос восстанавливается, а объемы производства остаются ограниченными.

"Сегмент энергоносителей резко вырос в понедельник: котировки нефти и природного газа выросли более чем на 5%, - указывает Рюкер. - Попутный ветер был вызван целым рядом причин, включая риски на стороне предложения, надежды на стимулирование экономики и признаки устойчивого спроса. Перебои в работе предприятий могут привести к сокращению поставок, поскольку в Мексиканский залив надвигается новый ураган, что, возможно, приведет к сокращению активности нефтегазовых компаний, а также из-за того, что часть работников норвежских нефтяных платформ бастует, ограничивая морскую добычу в стране. В частности, на рынке природного газа наблюдается быстрое восстановление спроса во всем мире благодаря привлекательным ценам по сравнению с углем".

Экспорт сжиженного природного газа из США увеличился раньше и быстрее, чем предполагалось изначально. Эксперт Julius Baer считает, что эти тенденции сохранятся и в ближайшие месяцы приведут к снижению предложения по обе стороны Атлантики. Что касается нефти, то скептицизм по поводу застойного спроса и увеличения поставок нефтедобывающими странами кажется аналитику банка чрезмерным.

"Спрос вернулся примерно к 95% от докризисного уровня и продолжает восстанавливаться, хотя и более медленными темпами. Недавний рост туристической активности в Китае, похоже, вселил оптимизм в участников рынка. Тем временем предложение остается ограниченным, поскольку цены, близкие к сегодняшним, удерживают сланцевый бизнес в "спящем режиме", а соглашение по ограничению добычи нефти остается в силе", - заключает Рюкер.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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