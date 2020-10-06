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06 октября 2020 года 17:47
Индексы деловой активности PMI в сфере услуг за сентябрь указывают на растущую неопределенность и неравномерное восстановление - Julius Baer
Индексы деловой активности PMI в сфере услуг за сентябрь показали, что восстановление сектора услуг во многих европейских странах продолжает испытывать трудности, в то время как в США оно ускоряется, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. На фоне того, как индексы PMI для производственного сектора в значительной степени указывают на дальнейший прогресс, в сфере услуг наблюдается большее расхождение, что указывает на неравномерное восстановление в будущем. Региональное и отраслевое расхождение добавляет неопределенности текущему восстановлению экономики. "Индексы деловой активности PMI в сфере услуг за сентябрь показывают дальнейшее расхождение в восстановлении сектора услуг по странам, - отмечает Альтерматт. - В еврозоне сектор услуг снова начал сокращаться, во главе с Францией и Испанией, где в последние недели наблюдался рост случаев заболевания COVID-19 и были снова введены локальные ограничения. Германия оказалась единственной страной еврозоны, где сектор услуг продолжил расширяться, хотя и незначительно. В Великобритании и Швеции также наблюдалось некоторое замедление, но индексы остались значительно выше порогового значения в 50 пунктов, который отделяет рост от спада. В Азии озабоченность вызывает Япония, поскольку ей все еще не удалось вывести сектор услуг из состояния спада, хотя сокращение было менее глубоким из-за ослабления мер сдерживания. Китай, с другой стороны, показал дальнейшее ускорение роста сектора услуг. В США индекс PMI в сфере услуг в сентябре оказался выше, что свидетельствует о более сильном росте. В сентябре сектор услуг Бразилии вернулся к росту, при этом значение индекса немного превысило 50". Хотя последние данные по индексам PMI для производственного сектора указывают на дальнейший прогресс, сектор услуг, который сильнее пострадал от пандемии, подвержен большему расхождению, что, по мнению эксперта банка, указывает на растущую неопределенность и неравномерное восстановление. Региональное и отраслевое расхождение добавляет неопределенности текущему восстановлению экономики.
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