Атон снизил оценку GDR ФосАгро, сохранив рейтинг "выше рынка"

Инвестиционная компания "Атон" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR)"ФосАгро" (MOEX: PHOR) до $14,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рейтинг "выше рынка" для этих бумаг был сохранен с учетом потенциала роста текущей стоимости до нового прогнозного уровня в 22%.

"Мы обновляем нашу модель оценки "ФосАгро" с учетом новых цен на DAP (FOB Балтика) в среднем $315 за тонну в 2020 году и $325 за тонну в 2021 году и ослабления рубля (72 руб./$1 - среднее значение курса для 2020, 2021 и 2022 годов). Исходя из прогноза, представленного на Дне инвестора в 2019 году, мы ожидаем, что в 2020-2021 годах общий выпуск удобрений вырастет на 0,5 млн тонн в год (что добавит к годовой EBITDA примерно 4 млрд рублей), а ежегодные капзатраты составят 38 млрд рублей. По нашим расчетам, "ФосАгро" выплатит дивиденды в размере 190 рублей на акцию в 2020 году (доходность 6,9%) и 200 рублей на акцию в 2021 году (доходность 7,2%)", - говорится в отчете.

Как отмечают эксперты, пройдя стадию перенасыщения в 2019 году, рынок фосфатов восстанавливается с ожидаемым дефицитом в объеме 1,1-1,2 млн тонн в этом году. Аналитики ожидают, что общемировой спрос в этом году вырастет на 1,2%, до 47,2 млн тонн, поскольку Индия и Бразилия собираются нарастить импорт на 1,2-1,3 млн тонн в связи с приостановкой деятельности местных производителей и увеличением посевных площадей. "Дефицит поддерживает и сокращение предложения: снижение из Китая экспорта DAP (минус 13% г/г) и MAP (минус 9% г/г), а также перебои с поставками у Ma'aden. Однако данные за август-сентябрь показывают замедление роста потребления в Индии, а также рост экспорта из Китая г/г. Поэтому мы считаем, что в 2021 году рынок, скорее всего, будет сбалансирован", - пишут они.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $11,9 за штуку.